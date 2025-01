Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini verkocht nog nooit zoveel auto’s als in 2024

Het gaat goed met het merk Lamborghini. De Italiaanse autofabrikant wist in 2023 voor het eerst meer dan 10.000 auto’s te verkopen en heeft deze stijgende lijn ook in 2024 voortgezet.

Lamborghini is het eerste luxemerk dat uitsluitend plug-in hybride modellen verkoopt. Toch lijkt dit voor de potentiële kopers van een Lamborghini niks uit maken. Het merk blijft mateloos populair onder de doelgroep.

Verkoopaantallen Lamborghini 2024

In 2024 stegen de verkoopaantallen met zes procent ten opzichte van het jaar ervoor. Zo verkocht Lamborghini 10.687 auto’s in 2024. Hoe groot het aandeel is van de verschillende modellen in deze recordverkoop maakt het merk nog niet bekend.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het succes van de Urus de grootste rol gespeeld. De Urus is sinds 2018 het bestverkopende model van Lamborghini. Daarnaast hebben de Huracán en de Revuelto, volgens het merk, ook naar verwachting gepresteerd.

Hybridemerk

Vanaf 2025 zullen er alleen nog maar hybride-Lamborghini-modellen op de markt komen. De Huracán is inmiddels opgevolgd door de Temerario en ook de Urus is een hybride geworden, in de vorm van de Urus SE.

Slecht nieuws voor degene die geïnteresseerd zijn in een Lamborghini van de nieuwste generatie, vanwege de grote vraag is de Urus SE al uitverkocht tot 2026. De Revuelto doet hier nog een schepje bovenop. Dat model is pas in 2027 weer te bestellen. Alleen de Temerario is momenteel nog te verkrijgen.

Lamborghini als EV?

Lamborghini is, naast de ontwikkeling van plug-in hybrides, ook bezig met de ontwikkeling van een EV. Zo kwam het merk in 2023 al met een conceptauto genaamd de Lanzador. Toch zullen we nog een hele tijd moeten wachten voordat Lamborghini een EV op de markt brengt. De eerste EV zou in 2028 op de markt komen, maar dit is inmiddels al uitgesteld tot 2029.

De CEO van Lamborghini, Stephan Winkelmann, deed onlangs een aantal uitspraken over de toekomst van de EV. Hij verwacht dat het eerste elektrische model van de Italiaanse fabrikant het qua verkoopaantallen ongeveer even goed zal gaan doen als de Temerario. Ook maakte hij duidelijk dat er geen plannen zijn voor een volledig elektrische hypercar. Het bouwen van een elektrische hypercar is op dit moment niet rendabel voor het merk.