Maybach van Huawei: dit is de Maextro S800

Met de naam S800 verhullen Huawei en JAC, die samen verantwoordelijk zijn voor de productie van Maextro, niet welke auto zij zien als concurrent. Deze luxesedan gaat de strijd aan met Maybach.

Mercedes ging nooit door tot de S800, maar had wel een indrukwekkende S680 met V12. Het getal 800 werd bij de S-klasse enkel door Brabus toegepast die 800 pk uit de 4,0-liter twin-turbo V8 van de 63 AMG halen.

Maybach van Huawei

Dikke aandrijflijnen, grote auto’s en vooral heel veel luxe. Maybach behoort tot de top van het luxesegment. Kan het merk van Huawei en JAC hieraan tippen?

Dikke aandrijflijnen vinden we niet in de Maextro S800. De enige twee versies waarin je benzine kunt gooien hebben een 1,5-liter viercilinder die gebruikt wordt als range extender of om de wielen direct aan te drijven.

De S800 is in de basis vaak een elektrische auto. Voor het segment is dat natuurlijk ideaal, want bij Maybachs, Rolls-Royces en Bentley’s draait het om stilte. Echter, de banden zullen het nog wel eens uitgillen. Want de Chinees is er met twee of drie elektromotoren. De volledig elektrische variant en de versie met range extender krijgen er drie die samen goed zijn voor 852 pk. De hybride levert met zijn viercilinder en twee elektromotoren tot wel 1.006 pk.

JAC JAC Motors is een grote Chinese fabrikant waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Naast Huawei werkt het ook samen met Nio voor de productie van auto’s.

Het accupakket is een goede 63 kWh groot. Hoewel dat niet klein is, verwacht je in een auto van 5,5 meter wellicht meer. Er is immers veel ruimte in de bodem. De sedan is zelfs nog een klein stukje groter dan een Maybach 680.

Niet voor Europa

Het ontwerp is duidelijk ook geïnspireerd op de Duitse luxesedan, al kun je er ook wat Rolls-Royce in herkennen. Ongetwijfeld is de Maextro S800 een stuk goedkoper dan de Europese auto’s. Op ons continent zal hij echter geen concurrentie zijn, de auto van Huawei en JAC komt vooralsnog niet naar westerse landen. Uitlevering in China vindt naar verluidt dit jaar al plaats.