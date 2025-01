Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote Duitse station nu voor minder dan 10.000 euro als occasion

Je wilt lekker de ruimte om van alles mee te nemen, maar wil ook veel comfort, een rijke uitrusting, een automaat en je kiest een merk met klasse. Veeleisend? Mwah… je wilt bij al die eisen ook nog eens maximaal tien mille uitgeven aan een occasion. Kan dat? Tuurlijk!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Grote station voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote station voor 10.000 euro. Vind je de Audi A6 Avant niets? Wacht dan op de occasion van donderdag en zaterdag.

Audi A6 Avant (2005 – 2008)

Deze A6 Avant, de eerste generatie met die diep doorgetrokken grille, is wel een echte Audi! Dat zit in z’n strakke, ingetogen styling, maar ook in z’n ergonomisch uitgekiende, ‘onderkoelde’ interieur. De A6 rijdt prima, maar vooral in korte bochten is wel voelbaar dat het een voorwielaandrijver is. De occasion is niet alleen wat onderstuurd, maar de aandrijfreacties zijn in het stuur ook voelbaar en de besturing heeft heel weinig centreerwerking.

Bij normaal gebruik is de 2,0 liter TFSi-motor sterk genoeg, maar een zescilinder ‘loopt’ uiteraard mooier. De bagageruimte meet 565 liter met de achterbank rechtop, 1.660 met ‘alles plat’. Bij een autobedrijf in Wagenberg staat een glanzend zwarte 2,4 ‘Pro Line Business’ (2005, 140.000 km) voor 9.500 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Door een verstopte afwatering van de voorruit kan regenwater in het interieur terechtkomen, of in elektronische componenten, met allerhande storingen als gevolg. Droogmaken volstaat om het op te lossen. De parkeerrem komt door vervuiling niet meer helemaal vrij.

Dat kost brandstof en remblokken! Het kan gebeuren dat de handrem helemaal niet meer vrijkomt, maar hetzelfde geldt voor de P-stand van de automaat. Die automaat kan gaan schokken of haperen, dat wordt een kostbare reparatie. Een simpele ingreep als vervanging van een koplamp kan leiden tot andere storingen en dus veel duurder uitvallen.