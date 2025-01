Deel dit: Share App Mail Tweet

Haas stelt eerste vrouwelijke race-engineer aan in Formule 1

Het Amerikaanse raceteam Haas is de eerste renstal in de Formule 1 die een vrouwelijke race-engineer heeft aangesteld. De Duitse Laura Müller gaat tijdens de grands prix vanaf de pitmuur de Franse coureur Esteban Ocon aansturen via de boordradio. “Haar werkethiek, vastberadenheid en technische kennis zijn erg goed, dus we geloven dat ze de juiste match is voor Esteban”, vertelde teambaas Ayao Komatsu aan verslaggevers in een videogesprek.

Ocon is nieuw bij Haas. Hij is overgestapt van Alpine. Tweede rijder bij Haas is Oliver Bearman.

Müller was al werkzaam in de technische staf van Haas. De aansprekende rol van race-engineer wordt beschouwd als een promotie.

ANP