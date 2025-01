Deel dit: Share App Mail Tweet

Hollywood-ster wijst bod van 25 miljoen dollar op zijn auto af

Je kunt honderden musea vullen met iconische Porsches, maar de legendarische Porsche 917 zou in elke tentoonstelling het topstuk zijn. Dat weet ook Jerry Seinfeld, die zelf misschien wel de meest gewilde 917 in bezit heeft.

De racewagen wordt aangedreven door een luchtgekoelde twaalfcilinder boxermotor die zo’n 588 pk levert. Porsche heeft in totaal 65 exemplaren van de 917 gebouwd. Die van Seinfeld is de extra bijzondere nummer 22. Deze 917K (de K staat voor Kurz, oftewel: de versie met korte achterkant) kent namelijk een heel bijzondere historie.

Porsche 917K als hoofdrolspeler in Le Mans

In 1970 werd deze exacte auto door niemand minder dan Steve McQueen gekocht. Aanvankelijk wilde hij er samen met Sir Jackie Stewart als copiloot meedoen met de Le Mans, maar hij werd teruggevloten door een productiebedrijf. De auto moest immers de hoofdrol spelen in de film Le Mans uit 1971. Het is dan ook deze Porsche 917 afgebeeld staat op talloze posters.

Steve McQueen zat zelf achter het stuur in verschillende scènes. Na de filmopnames werd de auto verkocht. Een aantal coureurs hadden de 917K achtereenvolgend in bezit, voordat Porsche-verzamelaar Frank Gallogly de auto in 2000 kocht. Na slechts een jaar zette Gallogly hem alweer in de etalage.

Jerry Seinfeld wijst megabod af

Het was Hollywood-ster Jerry Seinfeld die de auto in 2001 overnam voor een onbekend bedrag. De 917 vormde jarenlang een prominent onderdeel van zijn collectie. Een half jaar geleden is de auto gerestaureerd. Ook alle mechaniek is daarbij onder handen genomen.

Afgelopen weekend werd het kunststuk geveild in het Amerikaanse Kissimmee, maar de hamer klonk niet. De biedingen liepen op tot een waanzinnige 25 miljoen dollar, maar Seinfeld ging niet akkoord. De 70-jarige acteur en komiek heeft een geschat vermogen van zo’n 1,1 miljard dollar en zit dus niet om geld verlegen.

Ben je in de markt voor een Porsche 917K en ben je bereid meer dan 25 miljoen dollar te spenderen? Dan heb je geluk, want er staat nu 'the bid goes on' bij de Porsche.