Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is compact, betrouwbaar en spotgoedkoop

Tja, je kúnt niet zonder een eigen auto, of je vindt een tweede auto in het gezin wel handig. De bewegingsvrijheid is dus heel belangrijk, maar het mag vooral niet te veel kosten. Dat geldt voor de aanschaf, maar ook voor de normale gebruikskosten. We helpen je op weg. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze leuke Fiat Panda-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor maximaal 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto die maximaal 2.500 euro. Vind je deze Fiat Panda-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van komende donderdag en zaterdag.

Fiat Panda (2003 – 2012)

Met deze prijs zijn de oudste Panda’s van de generatie vanaf 2012 nèt bereikbaar, maar dan kopen we liever een goed exemplaar van het oudere model. Die heeft een geslaagd en karakteristiek uiterlijk. De vier portieren zijn geen ‘bluf’, want vier volwassenen kunnen er best in zitten. Daarmee is het uiteraard ook een prima ‘mama’s taxi’.

(Afbeelding: Autowereld / Eem noar Piet) (Afbeelding: Autowereld / Eem noar Piet)

(Afbeelding: Autowereld / Eem noar Piet) (Afbeelding: Autowereld / Eem noar Piet)

De Panda zit wat hoog en de elektrisch bekrachtigde besturing is wat doods. Daardoor zijn de zijdelingse bewegingen vrij sterk, dus rustig aan, met kroost op de achterbank. De 1,2 liter motor is net wat soepeler en zuiniger dan de eerdere 1,1. Reken gemiddeld op 1 op 17. Bij een autobedrijf in Klazienaveen vinden we voor 2.500 euro deze keurige zilvergrijze 1.2 (2012, 137.000 km).

Aandachtspunten van de Fiat Panda-occasion

Bij de Panda zijn alleen enkele elektronische euveltjes bekend. Voorbeeld is een losse massakabel waardoor de auto stilvalt, die moet gewoon even goed worden vastgezet. Hetzelfde effect heeft een losgetrild hoofdrelais in de zekeringkast, dat moet ook gewoon aangedrukt worden. In de stekker van de motormanagement-computer kan vocht binnendringen. Dat zorgt ook voor motorische storingen en in het ergste geval moet er een nieuwe stekker op. Al met al dus een zeer betrouwbare auto.

Is een standaard Panda je niet spannend genoeg? Ga dan voor de Fiat Panda 100HP. In onderstaande Occasion Battle vergelijken Autovisie-redacteuren deze hot hatch met een (eveneens betaalbare) concurrent uit Japan.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.