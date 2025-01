Deel dit: Share App Mail Tweet

Opel Frontera is om eenvoudige reden goedkoper geworden

De Opel Frontera is goedkoper geworden. De reden hiervoor is eenvoudig: er is een nieuwe aandrijflijn te bestellen.

Afgelopen april werd de Frontera voor het eerst aan het publiek getoond. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het geen grote terreinwagen maar een ruime gezinscrossover.

De Opel Frontera

De Opel Frontera had een vanafprijs van 30.499 euro. Voor dit geld krijg je de elektrische versie met een 44 kWh-accupakket en een range van 305 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Ook is de Frontera met brandstofmotor te krijgen. Het gaat dan altijd om een 1,2-liter driecilinder turbomotor die bijgestaan wordt door een mild-hybride systeem. In eerste instantie was die enkel met 136 pk leverbaar voor minimaal 30.999 euro, nu komt er een 100 pk-uitvoering bij.

De goedkoopste

Deze 100 pk-Frontera is er vanaf 29.999 euro. Welke versie je ook kiest, de Opel heeft altijd een zestraps automaat. Daarbij krijg je bij de instapper coole stalen wielen (steelies).

Review Opel Frontera

Wil je meer weten over de Frontera? In onderstaande video rijden we voor het eerst met de crossover.