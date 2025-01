Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze merken roepen het vaakst auto’s terug om problemen

Auto’s moeten vaak na uitlevering om een probleem terug naar de garage. Zo werden er afgelopen jaar in Europa 249 terugroepacties gemeld. In totaal gaat het om 256 modellen van 41 merken, zo blijkt uit cijfers van European Safety Gate.

Een auto wordt teruggeroepen als fabrikanten of toezichthoudende instanties problemen opmerken omtrent veiligheid, gezondheid of milieu. Let wel, het gaat hier niet altijd om het fysiek terugbrengen van een auto naar de garage. ‘Over-the-air’ is het toverwoord van veel fabrikanten geworden om problemen met een update te verhelpen.

Veel terugroepacties

Problemen doen zich nogal eens voor. De cijfers van de European Safety Gate zijn namelijk nog rooskleurig vergeleken met de Duitse Kraftfahrt-Bundesamt. Het overheidsorgaan stelt namelijk dat er vorig jaar 387 terugroepacties zijn geweest verspreid over 258 modellen van 44 merken. Uit Europese cijfers blijkt dat in autoland Duitsland de meeste terugroepingen plaatsvinden.

Deze merken roepen het vaakst auto’s terug

Kijken we naar de lijsten dan staat Mercedes zowel bij de Europese als Duitse data bovenaan. Ook BMW, Ford, Hyundai, Peugeot en Volkswagen komen vaker terug.

European Safety Gate Merk Terugroepacties Aantal modellen 1 Mercedes-Benz 24 23 2 BMW 23 21 3 Citroen 15 12 4 Ford 13 12 5 Volkswagen 12 16 6 Hyundai 12 12 7 Opel 12 10 8 Lexus 12 7 9 Peugeot 11 12 10 Toyota 11 14

Het model dat in 2024 het vaakst teruggeroepen werd, is de BMW 3-Serie. In totaal staan er zeven (!) verschillende terugroepacties geregistreerd.

Kraftfahrt-Bundesamt Merk Terugroepacties Aantal modellen 1 Mercedes-Benz 43 24 2 Ford 35 17 3 BMW 24 20 4 Volkswagen 22 13 5 Fiat 19 8 6 Porsche 18 8 7 Audi 17 10 8 Jeep 16 8 9 Peugeot 15 8 10 Hyundai 12 12

Ook de BMW 5-Serie, BMW X3, Mercedes C-klasse, Mercedes GLE en Toyota ProAce kennen met vijf terugroepacties veel registraties in de Europese lijst. Let wel, het gaat hier niet enkel om nieuwe auto’s. Modellen als de 3-Serie zijn al lang in productie en kennen grote productieaantallen. De kans dat er dan een terugroepactie optreedt is groter.