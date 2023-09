Deel dit: Share App Mail Tweet

25 jaar Audi TT: welke van de 3 generaties is het mooist?

De Audi TT maakt al drie generaties lang designaanbidders idolaat. Met zes zelfbenoemde TT-idioTTen vieren we het 25-jarig jubileum van het stijlicoon. Welke generatie vind jij het mooist?

25 jaar Audi TT

Aan het begin van de jaren negentig blaakte Audi van het zelfvertrouwen, doordat het zich succesvol had weten neer te zetten als luxemerk. In relatief korte tijd wist het te vluchten uit de middenklasse naar het lucratieve establishment.

De vier ringen waren begeerlijk gemaakt door de Ur-Quattro, de 80 en de 100. Dat waren de spreekwoordelijke ellebogen, waarmee Audi zich tussen de Duitse adel van BMW en Mercedes-Benz wist te wurmen. Om zich definitief te vestigen in de hogere kringen wilde het een designstatement maken.

Een onuitwisbaar, onvergetelijk stempel. In de vorm van een sportieve coupé die de monden moest laten openvallen. Dat gebeurde, en hoe! Designer Freeman Thomas schetste in de Californische ontwerpstudie de eerste contouren. Daar werd in het gouden zonlicht onder de lange schaduwen van palmbomen het geniale lijnenspel van de TT gecreëerd. Én bevroren onder supervisie van designbaas Peter Schreyer, want een jaar later op de IAA van Frankfurt in 1995 mocht het doek van het koetswerk. Of kunstwerk, zo u wilt.

De Audi TT was ontworpen met een minimum aan compromissen. Geen creativiteit-verstorende boekhouders, die de radicale ingevingen probeerden te sturen, maar ongeremde vrijheid. De ruimte om een coupé te ontwikkelen die deed denken aan de Bauhaus-architectuur, maar tegelijkertijd modern en gedurfd was. Stomp en kort ook, net als zijn naam. Al is daar intern flink om gestreden.

Een A3 Coupé

Het management dacht aan het fantasieloze A3 Coupé, omdat hij twintig procent van zijn onderdelen met de A3 deelt. Dit tot ontsteltenis van het designteam, dat die aanduiding veel te gewoontjes vond. Te simpel gedacht, alsof je in Hollywood verwacht door te kunnen breken met de naam Truus.

De naam: Audi TT

De Audi was veel meer dan een sprankelend buurmeisje. In potentie een wereldster en daar hoorde een artiestennaam bij. Die zou de coupé krijgen op aandringen van Peter Schreyer. Hij wilde iets met twee letters zoals de Ferrari 512 BB en zo ging hij het alfabet door tot TT hem niet meer losliet. In Quattro zitten er ook twee en het gaf hem het gevoel van Tie Tie, ofwel vroem vroem. Er waren echter nog heel wat sessies nodig om TT erdoorheen te drukken, omdat niet iedereen binnen Audi er tevreden over was.

Het zou verkeerde associaties kunnen opwekken met het scheurijzertje NSU TT, maar het werd toch beklonken. Audi cultiveerde de verklaring later met Tourist Trophy als verwijzing naar de gewaagde straatraces op Isle of Man. Daar hadden NSU en DKW vroeg in de twintigste eeuw succes gehad met hun motoren. Beide merken waren later opgegaan in Auto Union, dat weer de basis vormde voor het huidige Audi.

