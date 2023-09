Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Lexus RX – problemen, uitvoeringen en prijzen

Een Lexus RX is een op en top Japanse SUV met Japanse toptechniek. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Nog meer dan zijn voorgangers straalt de Lexus RX van 2015 zelfvertrouwen en eigenzinnigheid uit. Het merk slaat een nieuwe weg in als het gaat om vormgeving en rijplezier en combineert dat als vanouds met solide techniek en een perfectionistische afwerking. Hoe goed de RX als occasion is, lees je hier.

Carrosserie Lexus RX

De nieuwe Lexus RX, modelcode AL20, is langer (4,89 meter) en breder (1,89 meter) dan de uitgaande RX. Ook de vormtaal is volledig nieuw. Met zijn concave en convexe vormen, ‘zwevend’ dak en Edvard Munch-waardige grille is het een visueel drukke, doch markante verschijning. Typisch Lexus zijn fijnproeversdetails zoals de zeer strakke passing van complex gevormde carrosseriedelen. Bi-led-verlichting is standaard en de bagageruimte meet 539-1.612 liter. De optielijst vermeldt zaken als een open dak of een panoramadak, een elektrische achterklep met touchless-bediening en adaptieve triple led-koplampen.

De RX F Sport draagt een ingetogen sportpakket, de RX L is een 11 centimeter verlengde zevenzitter. In 2019 volgt een facelift met nieuwe koplampen en achterlichten, nieuwe bumpers en adaptieve BladeScan-koplamptechniek.

Interieur Lexus RX

Het interieur is rustiger voor het oog dan het exterieur. Het dashboard combineert een analoog/digitaal instrumentarium met een 8,0- of 12,3-inch infotainmentscherm met Remote Touch-bediening. Achterpassagiers profiteren van meer beenruimte, maar door de positionering van het accupakket onder de achterbank is de hoek tussen zitting en leuning niet voor iedereen prettig. Onder de noemer Lexus Safety System+ vallen adaptieve cruise control, voetgangerherkenning, een rijbaanassistent, en Rear Cross Traffic Alert. Ook leverbaar zijn een 360-graden camerasysteem, een head-up display, climate control met infraroodsensoren, leer of semi-aniline leer, stoelverwarming en –ventilatie, een elektrisch neerklapbare achterbank, audio van Pioneer of Mark Levinson, wifi en mirrorlink-fuctionaliteit.

De F Sport heeft sportstoelen, een sportstuur, zwarte hemelbekleding en aluminium details. De RX L voegt een derde zitrij met eigen bekerhouders en aircobediening toe. Faceliftjaar 2019 brengt opgefrist infotainment met Android Auto/Apple CarPlay en Lexus Safety System+ 2.0.

Motor

In Nederland staat alleen de hybride RX 450h in de prijslijst. Op motorisch vlak is ‘beter maken wat goed is’ het motto. De hybride aandrijflijn combineert een atmosferische ‘Atkinson Cycle’ 3.5 V6-benzinemotor met twee elektromotoren en een 1,8 kWh-accupakket. Het systeemvermogen is 313 pk en 335 Nm. Achter het stuur vallen de verbeterde gaspedaalrespons en de verbeterde driveability op, noteert Autovisie ten tijde van de introductie.

Het praktijkverbruik van 1:11 à 12 is weliswaar aanzienlijk onzuiniger dan het beloofde theoretische verbruik, maar netjes voor een 2,1 ton zware SUV. Het onderhoudsinterval is 15.000 kilometer of 1 jaar. Normaal gesproken is dit het enige contactmoment met de werkplaats, want grote gebreken komen bij de hybride RX simpelweg niet voor.

Transmissie Lexus RX

De RX 450h heeft vierwielaandrijving en een continu variabele E-CVT transmissie. De ‘loeineigingen’ van het vorige model zijn bij de nieuwe RX duidelijk beter onder controle. Motortoerental en snelheidstoename gaan meer gelijk op en de aandrijflijn is subtieler en dynamischer dan voorheen. Het AWD-systeem, dat de naam ‘E-Four’ draagt, maakt gebruik van een tweede elektromotor op de achteras. Hoewel de RX geen echte terreinauto is, is het wel een zeer bruikbare trekauto. Het maximum geremde trekgewicht is 2.000 kilo.

Wielophaning

Bij een premium SUV hoort premium ondersteltechniek. De AL20-reeks heeft een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging met een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. Ten opzichte van de vorige RX neemt het rij- en stuurplezier toe, zonder dat dit afbreuk doet aan het (bijna) limousinewaardige comfort. Ook de F Sport, met adaptieve variabele wielophanging (AVS), actieve stabilisator, 20-inch wielen en aangescherpte elektrische stuurbekrachtiging, is geen stuiterhard geveerd skateboard, zoals sportieve SUV’s van andere merken soms zijn.

AVS is overigens ook standaard op de President Line. Af-fabriek staat de RX op 18- of 20-inch lichtmetalen wielen. Faceliftjaar 2019 brengt een aangepast onderstel met nieuwe schokdempers die het comfort op slecht wegdek vergroten.

Welke moet ik hebben?

In Nederland heeft de Lexus RX altijd een hybride aandrijflijn. Dat is geen straf, want de 3.5 V6 met hybridetechniek past goed bij de potige SUV. Het basismodel heeft 18-inch wielen, bi-led-koplampen, climate control en elektrische stoelverstelling.

Andere uitvoeringen zijn de Business Line (20-inch wielen, parkeerhulp, leer, stoelverwarming), de Luxury Line (12,3-inch navigatie, DAB, handsfree achterklep, Pioneer-audio, draadloze telefoonlader), de F Sport (20-inch, AVS, sportpakket, head-up display, Mark Levinson-audio, parkeercamera) en de President Line (20-inch, adaptieve triple-led, AVS, semi-aniline leer, head-up, Mark Levinson). Andere uitvoeringen zijn bijvoorbeeld de F Sport Premium, de Executive Line en de in bescheiden oplage verkochte Sport Edition en Obsidian Edition.

Moet de Lexus RX het worden?

De vierde modelgeneratie van de Lexus RX is eigenzinniger dan ooit. De uitgesproken vormgeving, met zijn scherpe vouwen en niet te missen ‘spindle grille’, geeft de SUV een volstrekt unieke uitstraling.

Op technisch gebied kiest het Japanse luxemerk voor een behoudende aanpak, en dat is één van de redenen waarom Lexus structureel hoog scoort in internationale betrouwbaarheids- en klanttevredenheidsonderzoeken. Concurrerende premium-SUV’s van Europese merken zijn technisch vooruitstrevender, maar daardoor ook complexer en reparatiegevoeliger.

📅 Tijdlijn Najaar 2015 – introductie Lexus RX (AL20) Voorjaar 2018 – RX L, Sport Edition Zomer 2019 – facelift Voorjaar 2022 – Obsidian Edition Zomer 2022 – introductie nieuwe Lexus RX (modelcode ALA10)

Onderdeelprijzen

Remschijven voor, per set € 138,14

Remblokken voor, per set € 47,12

Michelin Pilot Sport 4 SUV, 235/55 R20 102V, per stuk vanaf € 234,70

Lambda-sonde (voorkatalysator), € 138,96

Aircopomp nieuw, € 1.665,–

Waterpomp, vanaf € 66,43

Prijzen gelden voor een Lexus RX 450h van 2016 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 350,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 550,–

Het onderhoudsinterval (RX 450h) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Lexus RX

+ markant

+ comfortabel

+ hybridetechniek

+ betrouwbaar

Minpunten Lexus RX

– diefstalgevoelig

– hoge verzekeringspremie