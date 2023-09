Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijk Mengsel: 4 iconische gadgets voor autoliefhebbers

In de rubriek Rijk Mengsel tippen we je over spullen die petrolheads hebberig maken. Dit deel met vier iconische gadgets.

De Volkswagen Kever en de Ferrari Enzo zijn voorbeelden van iconen. Maar wat maakt ze iconisch?

Het design? De technische vooruitstrevendheid? Of zijn het toch de nostalgische gedachten die ze bij je oproepen?

1. Gesigneerde handschoenen

Urenlang in de rij staan, wachtend op het moment dat jouw held naar je toe komt om een handtekening te zetten… Tja, een handtekening kopen heeft toch een stuk minder charme dan er zelf een bemachtigen. Toch zijn deze handschoenen van F1 Authentics wel een iconisch item voor aan de muur.

De handschoenen zijn niet gedragen door Lando Norris zelf, maar de handtekening op beide handschoenen is wel echt. Bij het bedrijf kun je overigens ook complete replica’s van race-overalls zijn er te koop.

Link naar product // ★★★ // € 1.072,95

2. Atari 2600

De Atari 2600 is een iconische spelcomputer, die bij velen nostalgische gevoelens oproept. Van het apparaat zijn er zo’n 30 miljoen verkocht, Het bekendste spel is Pac-Man.

Met deze Atari 2600+, de hedendaagse replica van de 2600, waan je je weer even in 1980. Bij het pakket krijg je een joystick die bijna exact dezelfde is als de oude. Daarbij krijg je ook 10 games geprogrammeerd op een cartridge.

Link naar product // ★★★★ // € 119,99

3. JBL Authentics 500

Soms wil je de uitstraling van vroeger, maar de functionaliteiten van nu. JBL maakt daarom Authentics-speakers. Deze speakers hebben een retro-vormgeving, maar beschikken wel over de nieuwste techniek.

Zo werken de speakers middels Bluetooth en gaat de batterij tot wel acht uur mee. Daarbij leveren de speakers met 270 watt veel vermogen. Er is echter ook een kleinere uitvoering beschikbaar.

Link naar product// ★★★ // € 629,99

2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R

Iconisch betekent niet altijd extreem oud. De films van The Fast and the Furious zijn zo’n twintig jaar oud. Toch zijn de films iconisch voor veel autoliefhebbers. Wil je meer dan de film alleen, dan kan je voor weinig geld al een klein lego-setje van de Nissan Skyline GT-R uit 2 Fast 2 Furious kopen.

De betaalbare bouwset bestaat uit 319 steentjes en is niet erg ingewikkeld. Toch ziet iedere liefhebber dat het hier om de auto van Paul Walker gaat.

Link naar product// ★★★★ // € 24,99