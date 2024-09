Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je de Audi e-tron GT misschien liever wil dan een Taycan

Vlak na de technisch zeer sterk verwante Porsche Taycan, heeft nu ook de Audi e-tron GT een technische make-over gekregen. En daarbij is óók het innovatieve actieve onderstel overgenomen.

Eerder reed Autovisie al met de vernieuwde Porsche Taycan. De eerste test met het ruim 1.000 pk sterke topmodel, de Taycan Turbo GT, verliep echter niet zoals gepland.

Wijzigingen Audi e-tron GT vooral onderhuids

Op het eerste oog lijken de verschillen tussen de vernieuwde Audi e-tron GT en het uitgaande model niet heel groot. Maar net zoals bij het zustermodel van Porsche is er onderhuids wel degelijk het nodige gebeurd om de toegenomen concurrentie (van onder andere Lotus, Zeekr, Tesla en Lucid) baas te kunnen. Het verschil zit ‘m in details, waarvan sommige zelfs optioneel zijn, zoals de grotere diffusor en koolstofvezel inlegpanelen.

Onderhuids is de verbeterde elektrotechniek van de Taycan overgenomen, maar dan uiteraard weer met een nét andere afstemming. Achterwielaandrijvers zijn uit het aanbod geschrapt zodat er nog keuze is uit drie ‘quattro’s’. Een 129.990 euro kostende ‘S’ met 590 pk, een 22.000 euro duurdere RS met 680 pk en een Audi e-tron GT RS Performance van(af) 164.990 euro die het in de lanceermodus tot 925 pk en 1.027 Nm schopt om ‘m in 2,5 seconden naar de 100 km/h af te schieten. De nieuwe, energiedichtere accu heeft ook in de Audi een netto inhoud van 97 kWh, wat in alle versies correspondeert met een actieradius van zo’n 600 kilometer. Snelladen tot 320 kW is mogelijk, waarbij de vlakke laadcurve een 10 tot 80 procent lading in 18 minuten mogelijk maakt. Nog meer dan voorheen is het mogelijk om uiterlijk en interieur verregaand te personaliseren.

Active Ride-onderstel overgenomen

Het mag gerust als een verrassing komen dat Porsches revolutionaire schokdempers waarop krachtige oliepompen zijn aangesloten om de bewegingen van wielen en koets nauwkeurig te kunnen controleren ok op de vernieuwde e-tron GT verkrijgbaar zijn, evenals vierwielbesturing. Ook al was de e-tron GT S die we reden met standaard tweekamer-luchtvering eigenlijk al zo goed dat iemand die z’n auto louter voor dagdagelijks vervoer wenst te gebruiken niet verder hoeft te kijken. Alleen door de e-tron RS Performance met de actieve ophanging aan den lijve te ondervinden kan iemand mogelijk alsnog aan het twijfelen worden gebracht om toch die 8.450 euro extra uit te geven. Kijk in de onderstaande video wat we daarmee bedoelen.