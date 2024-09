Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou jij 67.000 euro neertellen voor deze hoop schroot?

Is dit nou dat ‘pakketje schroot met een dun laagje chroom’, waar Het Goede Doel over zong? Het moet bijna wel, want veilinghuis RM Sotheby’s denkt dat dit wrak ruim 67.000 euro gaat opleveren. Hoe kan dat?

Veilinghuizen zetten niet zomaar een verwrongen hoop staal in hun catalogus, dus je kunt ervan uitgaan dat dit zielige hoopje auto geen Peugeot 1007 is. Het zal een Ferrari zijn (geweest), gezien de hoogte van de verwachte opbrengst.

Hoop schroot met chassisnummer

En inderdaad, we hebben hier te maken met een Ferrari 330 GTC uit 1967. Althans, het verwoeste karkas ervan, want de aandrijflijn zit er bijvoorbeeld niet bij. In feite koop je een verzameling nummers, want dat is belangrijk bij een auto zoals dit: het chassisnummer, het carrosserienummer, enzovoort.

Collectie van Rudi Klein

In de nieuwste catalogus van RM Sotheby’s staan meer wrakken, trouwens, want onder de naam ‘The Junkyard’ wordt op 26 oktober de collectie van Rudi Klein geveild. De Amerikaan van Duitse afkomst overleed in 2001 en liet een terrein vol bijzondere auto’s achter.

Die worden nu, drieëntwintig jaar later, bij opbod verkocht. Het bijzondere daaraan is dat zo goed als alle auto’s uitgebreid gerestaureerd moeten worden. Van sommige is zelfs maar een deel beschikbaar, zoals je aan onderstaande voorbeelden kunt zien.

Ferrari 275 GTS (1966) – verwachte opbrengst: 36.000 euro

Ferrari 330 GTC (1966) – verwachte opbrengst: 36.000 euro

Completere klassiekers zijn er ook in de collectie van wijlen Rudi Klein, maar allemaal hebben ze nog veel liefde nodig. Want in de restauratie van onderstaande wrakken zal zonder twijfel zeeën van tijd en bakken met geld gaan zitten.

Mercedes 300 SL (1956) – verwachte opbrengst: 5,4 miljoen euro

Iso Grifo A3/L Spider (1964) – verwachte opbrengst: 898.000 euro

Lamborghini Miura P400 S (1969) – verwachte opbrengst: 629.000 euro