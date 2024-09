Deel dit: Share App Mail Tweet

Exclusief: Lotus Theory 1 als 1.000 pk sterke Esprit-opvolger?

Lotus lanceert een knaller van een concept, de Theory 1 Concept. Is dit een Lotus Elise-opvolger of een reïncarnatie van de Esprit van James Bond?

Met die laatste heeft deze conceptcar wel degelijk een link. Vice President of Design Ben Payne noemde hem als een van inspiratiebronnen van de Theory 1 Concept. Er stond zelfs een historisch exemplaar in dezelfde Britse studio waar wij de conceptcar in het diepste geheim mochten filmen.

Lotus Theory 1 als moderne interpretatie van de Esprit?

‘Kijk maar naar deze centrale lijn, die de Esprit ook heeft’ vertelde Payne. Hij wees daarbij naar de taillelijn van de Lotus Theory 1 die van de bovenkant van het voorspatbord over de vleugeldeuren doorloopt en uiteindelijk weer verdergaat over de brede achterkant. Maar er zijn meer verwijzingen naar het heroïsche verleden van de Britse sportautofabrikant die vooral bekend werd door veel autosportsuccessen en lichtgewicht modellen zoals de Lotus 7 en de Elise.

Is dit dan de opvolger van de Elise of de nieuwe Esprit wilden we weten. ‘Nee, deze Theory 1 Concept is zoals zijn naam al zegt een van onze theorieën voor een toekomstige sportauto’. Een echte conceptcar die voor als ideeëndrager moet fungeren dus.

Maar ook als boodschapper. Want deze Theory 1 Concept moet communiceren dat een Lotus sportauto vooral communicatietalent heeft. Lotus is een merk voor de rijder. En dat Lotus dat nu zo nadrukkelijk wil communiceren is geen toeval in deze tijd. Want we kennen het nieuwe Lotus vooral als fabrikant van de in China gebouwde Eletre en de Emeya. Dat zijn respectievelijk een grote SUV en een hypersedan, allebei elektrisch en onvermijdelijk dus ook zwaar. Toch wil Lotus nu communiceren dat ze niet vergeten zijn waar ze voor staan, echte rijdersauto’s dus.

Geen stoelen en steer-by-wire

Dat oprichter Colin Chapman deze concept eerder zou goedkeuren dan zo’n zware SUV of sedan lijkt ons een no-brainer. Deze Lotus Theory 1 Concept oogt compact en licht en is net geen 4,5 meter lang, 2 meter breed en 1,14 meter hoog. Hij zit boordevol met veelbelovende, moderne technieken. Die zijn er stuk voor stuk op gericht dat deze Lotus maximaal met zijn bestuurder kan communiceren. De verzamelnaam voor al die communicatiemiddelen is Lotuswear. Je moet deze Theory 1 namelijk aantrekken als een handschoen volgens zijn makers.

Zo heeft de conceptcar drie zitplaatsen waarbij de middelste voor de bestuurder is. Stoelen ontbreken voor maximale communicatie: bestuurders en passagiers zitten op een soort dunne kussentjes van robotic stof van toeleverancier MotorSkins. Via opblaasbare luchtkussentjes kan de auto op je schouder kloppen om je te waarschuwen.

Ook op het stuur zit die stof met die kussentjes die feedback geeft over het bochtverloop. Het stuur zelf is trouwens steer-by-wire en heeft geen fysieke verbinding met de voorwielen. De taillelijn van de Theory 1 Concept is een lange display die met OLED-technologie met allerlei lichtsignalen kan communiceren met zijn inzittenden maar ook met zijn medeweggebruikers.

1.000 pk

De specificaties en de prestaties van de Lotus Theory 1 concept zijn natuurlijk ook vooral theorie maar bewijzen ook dat hij geen recordbreker wil zijn. De Lotus Evija hypercar die wel in productie ging, heeft met vier motoren en 2.000 pk meer vermogen en techniek. De Theory 1 concept heeft maximaal 1.000 pk. De achterste motor is goed voor dik 750 pk en vormt samen met de batterij-unit een dragend onderdeel, voorin levert een andere motor maximaal 250 pk aan de voorwielen. Daarmee zou de nog geen 1.600 kg wegende Theory 1 in minder dan 2,5 seconden van 0-100 km/h kunnen sprinten en een topsnelheid van 320 km/h moeten kunnen halen.

De supercar is opgebouwd rond een van koolstofvezel restmateriaal gemaakte monocoque of ‘bathtub’-chassis. Ook de plaatwerkdelen en het glaswerk zijn allemaal gemaakt van gerecycled materiaal. Het accupakket met een capaciteit van 77 kWh is in meerdere units optimaal in de auto weggestopt en zou goed zijn voor een actieradius van 402 kilometer.

De wielophanging heeft uit de autosport afkomstige ondersteltechniek met dubbele draagarmen rondom en liggende dempers in een pullrod-constructie. Dat samen met de geavanceerde aerodynamica moet van deze Theory 1 Concept vooral een belofte voor de toekomst zijn. Lotus werkt inmiddels wel aan type 135 en dat moet een opvolger voor de Elise/Emira zijn. Of die veel van de in deze conceptcar getoonde technieken met zich meedraagt blijft de grote vraag.