Waarom deze Callum Skye gelijk de milieulobby tegen zich heeft

We hopen dat het niet gebeurt, maar na wat de Toyota Hilux is overkomen, houden we ons hart vast. Op de foto hierboven rijdt de Callum Skye door de natuur. En dat mag niet.

Voor wie ons bericht heeft gemist: in Engeland moet Toyota stoppen met zijn reclame voor de Hilux, want de Advertising Standards Authority vindt dat het merk daarmee mensen aanzet tot offroad rijden (lees: het vernietigen van het milieu).

Callum Skye volledig elektrisch

Anti-reclameclubs reageren blij op het besluit, maar zijn natuurlijk zo inconsequent als wat. Ik kan op de Engelse Facebook-pagina van Land Rover gewoon nog offroadfoto’s vinden, bijvoorbeeld.

Maar goed, natuurlijk zal de milieulobby de Callum Skye niet verketteren. Het ding is volledig elektrisch en rijdt niet echt konijnenhollen en dassenburchten kapot, uiteraard. Deze foto’s zijn CGI.

Ontwerper Jaguar F-Type

De Callum Skye is de eerste echt eigen auto van Ian Callum, die in het verleden onder meer tekende voor de Aston Martin DB7 en Jaguar F-Type. Hij begon in 2019 zijn eigen ontwerpstudio.

In een gelimiteerde oplage

Deze Callum Skye is een prototype van een hardcore offroader, die in een gelimiteerde oplage in productie gaat. Hij is iets langer dan 4 meter, heeft twee deuren en zou slechts 1150 kilo moeten gaan wegen.

De gewichtsverdeling wordt ideaal, aldus Callum, met 50 procent vóór en 50 procent achter. Hoe sterk hij is, weten we niet, maar de Skye zou al na 4 tellen op 60 mph moeten zitten (96 km/h).

Op zijn 42 kWh-batterij haalt de terreinwagen naar verwachting een bereik van ruim 270 kilometer. De oplaadtijd klinkt vooralsnog wat onrealistisch, want aan de juiste snellader zou de Skye na 10 minuten weer vol moeten zijn.