Deze stoere occasion koop je voor minder dan 15.000 euro

Goed, een middenklasse MPV of SUV is natuurlijk lekker ruim en praktisch, maar je wilt niet in zo’n ‘dertien in een dozijn’-occasion rijden. Lekker anders, lekker onderscheidend, zoals je zelf bent, maar ja, ehhh… wel goeie kwaliteit en betaalbaar, in aanschaf en in gebruik! De Skoda Yeti kan een goede keuze zijn.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een occasion voor maximaal 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een eigenwijze tweedehands auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Skoda Yeti niets? Kijk dan naar de occasion van dinsdag en donderdag.

Skoda Yeti (2014 – 2017)

De Yeti is juist meer dan andere ruimte-auto’s zo’n kenmerkende ‘doos’ op wielen. Dat maakt ‘m ook wel lekker eigenwijs, met de bijzonder ruitlijnen. Het interieur is uiteraard lekker ruim, de bagageruimte met minimaal 460 liter inhoud is ook net slecht. Handig zijn de extra opbergvakken, de omkeerbare mat in de bagageruimte en de middelste stoel achterin kan ook als tafeltje dienen.

De zit achter het stuur van de occasion is hoog en de vierkante bouw maakt ‘m wel lekker overzichtelijk. Hij rijdt verder ook best lekker comfortabel, ook op lange ritten. Een Skoda Yeti met 1.4 TSI rijdt gemiddeld zo’n 1 op 12,5. Voor 14.950 euro vinden we een mooie en rijk uitgeruste 1,4 TSI Automaat (2014, 103.000 km) bij een autobedrijf in Zelhem.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Technisch is de Yeti nauw verwant aan diverse andere Skoda- en Volkswagen-modellen. De 1,2-liter TSI loopt soms op drie cilinders, vanwege een doorslaande bougiekabel.

Weinig trekkracht kan worden veroorzaakt door een vastzittende ‘wastegate’ op de turbo. Een tik met een hamer is vaak al voldoende om dit op te lossen. Een kapotte temperatuursensor maakt dat de motor van een occasion niet start, terwijl die niet oververhit blijkt. Stekkertje loshalen en hij doet het weer! Storingen in het dashboard kunnen worden veroorzaakt door beschadigde bedrading, boven de pedalen. Isolatietape doet wonderen!