Uw Garage: Ruud heeft een unieke offroad-brandweerauto

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In Autovisie 21 vertelden we het verhaal van Vincent Merts met zijn Haflinger. Hij introduceerde ons bij Ruud Lemmens, in het bezit van de grote broer van die auto: een uniek offroad-brandweerauto: een Steyr-Puch Pinzgauer 718

Wat deze auto uniek maakt, is de constructie van de aandrijflijn. Het is een soort mini-Tatra aan de onderkant.

Een echte offroader

(Hij is ontworpen door de zoon van Tatra-ontwerper Hans Ledwinka, red.) Hij heeft geen starre assen, maar rondom onafhankelijke wielophanging en daardoor vrijwel altijd contact met de ondergrond. Ze hebben een enorme wieluitslag, een grote bodemspeling en door de zes wielen altijd grip. En vooral op heel slechte wegen kan je enorme snelheden halen. Verder is hij relatief compact. Het is een groot voordeel bij offroad-rijden dat je boven de vooras zit.

Ik heb geen motorkap voor me en daardoor een goed overzicht over wat er voor me gebeurt. Je bent ondanks de zes wielen heel wendbaar en ik vind het eerlijk gezegd ook wel leuk rond te rijden in iets wat net even anders is. Het rijdt best goed, je hoort wel alles werken en draaien en boven de 50 km/h is het lastig normaal met elkaar praten. Het comfort is verder prima, maar je moet er geen lange stukken mee rijden.

Het Engelse rechtse stuur went heel snel. Ik heb er nu zelf 6.000 mijl volledig probleemloos mee gereden. Hij is hufterproof gebouwd, echt onverwoestbaar. Het onderhoud wordt gedaan bij een Land Rover-specialist, die een oogje toeknijpt en mij binnenlaat, en bij een garage waar drie generaties werken; de zoon is gespecialiseerd in Mercedes G’s. De G en de Pinzgauer komen uit dezelfde fabriek en delen ook onderdelen, dus daar hebben ze de kennis.

Onderdelen voor de brandweerauto zijn niet goedkoop

Onderdelen zijn niet goedkoop, maar nog prima te krijgen. Je stuurt een mail naar Oostenrijk met je chassisnummer en het onderdeel wat je nodig hebt en een week later staat er een krat voor de deur. Er zijn ook wat delen van andere auto’s gebruikt. Zo zijn de remklauwen gelijk aan die van een Audi 80.

Andersom komt ook voor. ‘Hé, dat is een deurgreep van een G-klasse’, hoor ik wel eens. ‘Nee’, zeg ik dan, ‘op de G zit de greep van een Pinzgauer.’ Nieuwe auto’s worden al een tijdje niet meer gemaakt. Engelse brandweerkorpsen die er nu nog een hebben, reviseren ze zelfs; die willen ze niet kwijt!