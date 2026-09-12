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Volkswagen knalt achterop Bugatti Tourbillon van 3,8 miljoen euro: “Hij komt op de zwarte lijst”

Een gênant en bovenal zeer kostbaar kop-staartje in Zuid-Spanje. Afgelopen week knalde een Volkswagen Polo achterop een Bugatti Tourbillon ter waarde van 3,8 miljoen euro.

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Het ongeval vond plaats in het Sierra Nevada-hooggebergte vlakbij de stad Granada. Een auto van dit kaliber – we hebben het uiteraard over de Tourbillon – trekt voortdurend de aandacht en wordt overal gefilmd. Dus ook deze crash is vastgelegd.

Volkswagen Polo knalt tegen Bugatti Tourbillon

Op de beelden is te zien hoe de hypercar voorbijrijdt op een bergweg. Zijn voorligger moet plots stoppen voor een tegemoetkomende vrachtwagen. Geen probleem voor de Bugatti en zijn enorme remmen, maar wel voor de Volkswagen Polo die hem op iets te korte afstand volgt. Met een behoorlijke klap knalt hij tegen de Bugatti.

‘Je hebt wát geraakt?!’ Het belooft geen prettig telefoontje met de verzekeringsmaatschappij te worden. “De verzekeraar moet nu zijn eigen verzekeringsmaatschappij bellen”, grapt iemand over de vermoedelijk torenhoge schadeclaim. Een ander denkt dat de bestuurder van de Volkswagen Polo meteen op de zwarte lijst van verzekeraars belandt.

Wellicht is dit een leuk volgend projectje voor de populaire YouTuber en schadehersteller Mat Armstrong, die zich hier ongetwijfeld graag in vastbijt. Toch zou het voor hem de komende jaren weleens lastiger kunnen worden om gehavende Bugatti’s weer op te lappen. Dit is waarom.

Testvoertuig

Wellicht vraag je jezelf af hoe het kan dat er nu al een Tourbillon op de openbare weg rijdt. De eerste exemplaren van de in totaal 250 stuks tellende oplage worden naar verwachting immers pas later dit jaar uitgeleverd.

De stickers en het kenteken op de auto verraden dat het hier om een testvoertuig gaat. Eerder zagen we CEO Mate Rimac ook al door de sneeuw banjeren met een preproductiemodel. Die had het Kroatische kenteken ZG-PP-1011, de Tourbillon die in bovenstaande video wordt aangereden heeft het kenteken ZG-PP-1008. Beide dus uit de buurt Zagreb, waar ook de Rimac Campus zich bevindt.

Waanzinnige hypercar

De Bugatti Tourbillon werd in 2024 onthuld. De auto heeft een atmosferische 8,3-liter V16-motor die goed is voor 1.000 pk. Maar daar houdt het niet bij op, want drie elektromotoren krikken het totaalvermogen op tot maar liefst 1.800 pk.

Genoeg om in 2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 445 km/h te halen. In bovenstaande video leer je alles over de Tourbillon en zie je zijn waanzinnige interieur.