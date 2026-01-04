Deel dit: Share App Mail Tweet

Wie rijdt nou met Bugatti van €4 miljoen door de sneeuw?! Oh ja, hij…

De meeste autoliefhebbers laten hun pareltje ’s winters veilig in de garage staan. De meeste Bugatti’s zullen deze maanden ook onder een stofhoes doorbrengen, maar één eigenaar banjert er gewoon mee door de sneeuw.

Wie is diegene dan? Niemand minder dan Bugatti-CEO Mate Rimac (die deze waanzinnige autocollectie heeft). Dat verklaart een hoop. Want het is niet zómaar een Bugatti. Het is de nieuwe Tourbillon, opvolger van de Chiron. Dat model is nog niet eens op de markt.

Bugatti Tourbillon in de sneeuw

Rimac verricht dus wat ’testwerk’, zoals hij het zelf noemt. “Al twee jaar voelen we de Tourbillon op verschillende circuits en testfaciliteiten aan de tand, maar testrijden in de echte wereld is totaal anders. Het is zo bijzonder om met deze auto te rijden en die V16 te horen brullen”, schrijft de topman bij een Instagram-bericht. “Er is nog wat werk aan de winkel, maar we komen er wel.”

Autovisie was anderhalf jaar geleden het enige Nederlandse medium dat een uitgebreide video over de Bugatti Tourbillon presenteerde. In die reportage komen alle details uitgebreid aan bod. Daarin vertellen we je ook dat-ie zo’n 3,8 miljoen euro exclusief belastingen kost.

Rimac Nevera ook van de partij

In de Instagram-video van Mate Rimac hoor je niet alleen de V16-motor, maar je ziet ook het unieke stuurwiel in werking. De Tourbillon, die overigens keurig op winterbanden rijdt, wordt vergezeld door een Rimac Nevera. Autovisie trapte die bijna 2.000 pk sterke elektrische hypercar eerder al flink op zijn staart.

