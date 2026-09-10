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Bugatti’s repareren wordt voortaan een stuk lastiger voor Mat Armstrong

Schadehersteller en wereldberoemd YouTuber Mat Armstrong heeft zich recent getrakteerd op een twééde Bugatti Veyron. Ook dit exemplaar had wat liefde nodig. Mogelijk wordt het in de toekomst lastiger voor de Brit om deze hypercars te fixen. De reden? De Volkswagen Group heeft zich nu definitief teruggetrokken uit het exclusieve automerk.

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Meer dan twee decennia was Volkswagen eigenaar van Bugatti. In bovenstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je meer over die tijd. Zo’n vijf jaar geleden kwam Rimac, de Kroatische fabrikant van elektrische hypercars, om de hoek kwam kijken. Hoewel de nu 38-jarige Mate Rimac werd gekroond tot CEO, behield Porsche (en daarmee de Volkswagen Group) nog wel een flink aandeel in het merk.

Porsche verkoopt aandelen Bugatti

Maar dat is per 9 september niet meer het geval. Het merk verkocht toen zijn resterende belang in Bugatti. “De Porsche AG Group zal een opbrengst van ongeveer 1 miljard euro ontvangen”, schreef de Duitse sportwagenfabrikant in een persbericht.

Goed, maar wat heeft dit met Mat Armstrong te maken? In eerste instantie niet zo veel, natuurlijk. Maar we zochten een leuk haakje om dit nieuwtje aan op te hangen. En de YouTuber mag behoort inmiddels tot een van de bekendste Bugatti-eigenaren van het moment. Niet alleen doordat hij er zelf twee in z’n garage heeft, maar ook omdat hij en een andere influencer eerder de confrontatie opzochten met topman Mate Rimac.

Componenten van goedkopere Volkswagen-modellen

Maar waarom zou het voor Mat Armstrong dan lastiger kunnen worden om Bugatti’s te herstellen? Bij de reparatie van zijn eerste Veyron ontdekte hij dat zelfs deze peperdure hypercar onderdelen bevat die ook in veel goedkopere modellen van de Volkswagen Group worden gebruikt. Zo bleek de hydraulische drukaccumulator van de versnellingsbak eveneens in de Volkswagen Lupo te zitten.

Geen onderdelen voor Mat Armstrong

Dergelijke onderdelen zijn niet alleen veel goedkoper dan exemplaren die rechtstreeks bij Bugatti worden besteld; het hypercarmerk weigert bovendien veel onderdelen aan niet-erkende partijen te leveren. Mogelijk zullen toekomstige Bugatti’s meer exclusieve, op maat gemaakte componenten bevatten.

Als het merk dan even strikt blijft omgaan met de levering van onderdelen, kan het voor Mat Armstrong een stuk moeilijker worden om deze auto’s te repareren. Anderzijds heeft de YouTuber met het Chiron-project bewezen dat hij altijd wel een oplossing vindt voor dit soort problemen.