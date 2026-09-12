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Een praktisch nieuwe en rijk uitgeruste EV voor weinig? Het kan met deze occasion, maar pas hiervoor op

Met een budget van maximaal 25.000 euro hoef je tegenwoordig niet meer naar een oude elektrische auto te zoeken. Er zijn ook piepjonge EV’s die praktisch nieuw binnen het budget passen. Deze week vergelijken we drie betaalbare modellen: de BYD Dolphin Surf, Citroën ë-C3 en Dongfeng Box. Het zijn alle drie compacte EV’s die elektrisch rijden relatief betaalbaar maken.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische occasion voor 25.000 euro

We kijken deze keer naar jonge elektrische auto’s, met een maximale prijs van 25.000 euro. De derde occasion is de Dongfeng Box, maar eerder deze week kwamen we met twee andere opties: de BYD Dolphin Surf en deze Citroën.

Dongfeng Box (2024 – heden)

De Dongfeng Box is rijker uitgerust dan je op basis van de prijs zou verwachten. Hij heeft een groot infotainmentscherm, een moderne uitstraling en veel standaarduitrusting. Ook is zijn bagageruimte met 326 liter de grootste van deze drie en is de beenruimte achterin het grootst. Een nadeel van deze occasion is zijn veiligheid, want hij kwam het slechtste uit crashtesten.

Neem een 42 kWh-occasion voor de grootste actieradius en een Premium-uitvoering is het meest aangekleed. Een zilvergrijze Dongfeng Box uit 2026 met 500 kilometer staat in Den Haag te koop voor 24.500 euro.

Technische aandachtspunten van de Dongfeng Box

Bij de Euro NCAP-crashtest kreeg de Dongfeng Box drie van de vijf sterren. Zijn puntlasnaden braken bij een botsing van 50 km/h af, zijn portieren blokkeerden en de op de bestuurdersairbag stond niet genoeg druk. Daarnaast is oppervlakkige roestvorming aan ophangingsdelen en de onderzijde bekend. De fabriekscoating tegen pekel en vocht blijkt bij vroege occasions ondermaats. Een preventieve antiroestbehandeling kan verdere roestvorming helpen voorkomen en kost een paar honderd euro.

Deze occasion is de beste koop

De Citroën ë-C3 is de meest comfortabele keuze en heeft het meeste rijbereik in de praktijk. Daarnaast heeft de Dongfeng Box een rijke uitrusting en een flinke bagageruimte. Toch kiezen wij voor de BYD Dolphin Surf als occasion, want hij biedt de beste balans tussen prijs, luxe, prestaties, veiligheid en comfort. Hij heeft een opvallend ontwerp, een nette afwerking, voldoende binnenruimte en een lange lijst met standaarduitrusting.