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Mkb’ers dupe van pseudo-eindheffing: Stichting Autobelangen start petitie tegen extra belasting

Per 1 januari gaat de pseudo-eindheffing in. Dat betekent dat ondernemers jaarlijks een extra belasting moeten gaan betalen als hun werknemers een leaseauto op brandstof hebben. Daarvan is vooral het midden- en kleinbedrijf de dupe, aldus Stichting Autobelangen.

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Je kunt mensen stimuleren om elektrisch te gaan rijden, maar je kunt ze ook straffen als ze dat niet doen. En voor die laatste optie kiest de overheid met de invoering van de pseudo-eindheffing in 2027. Achter die vage benaming zit namelijk een extra belasting op brandstofauto’s.

Wat is de pseudo-eindheffing?

Stel dat een werkgever vanaf volgend jaar een niet-elektrische leaseauto aan een van zijn werknemers ter beschikking stelt, dan moet hij daar jaarlijks een heffing van 12 procent over de cataloguswaarde van die auto voor betalen.

Vanaf 1 januari gaat de pseudo-eindheffing gelden voor alle nieuwe leaseauto’s met een brandstofmotor. Voor bestaande leaseauto’s geldt een overgangsperiode van vijf jaar, dus tot 2031 hoeft daarover geen extra belasting te worden betaald.

Petitie tegen de maatregel

Wouter van Embden, voorzitter van Stichting Autobelangen, heeft een aantal bezwaren tegen de pseudo-eindheffing:

De regeling is oneerlijk, omdat bv’s en nv’s wél moeten betalen en zzp’ers niet;

Omdat de overgangsregeling in 2031 stopt, raakt de heffing ook het huidige wagenpark en daalt de restwaarde van auto’s nu al;

De pseudo-eindheffing is marktverstorend en raakt zowel de nieuwverkopen als de occasionmarkt;

Voor werkgevers en de Belastingdienst is de pseudo-eindheffing een extra administratieve last;

De pseudo-eindheffing is voor de overheid een knop om aan te draaien, terwijl investeerders in een wagenpark juist zekerheid nodig hebben.

Van Embden lanceert daarom een petitie tegen de pseudo-eindheffing, die later dit jaar, voorafgaand aan de behandeling van het Belastingplan 2027, wordt overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. “Deze heffing moet niet worden aangepast”, vindt hij, “maar van tafel.”

‘Het instrument klopt niet’

Van Embden is voor een elektrische toekomst, benadrukt hij. “Het gaat om het instrument. Dat klopt niet. Je kunt het eenvoudiger en doeltreffender aanpakken door de bijtelling op nieuwe fossiele auto’s iets te verhogen en die op elektrische iets te verlagen. Zo veranderen de regels niet tijdens de wedstrijd: wie al in een auto rijdt, kan vertrouwen op de regels waaronder die auto is gekozen.”

Gerben de Groot, mede-eigenaar van een leasebedrijf in Groningen, werkt in deze kwestie samen met Van Embden. “Mijn klanten schrikken als ik ze uitleg wat de pseudo-eindheffing inhoudt. Ze willen wel over op elektrisch, maar lopen soms tegen problemen aan, bijvoorbeeld dat ze geen laadpalen mogen installeren van de netbeheerder.”

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Geschreven door Remco Slump Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.