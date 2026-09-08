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Een goede balans op vier wielen: deze kleine elektrische occasion geeft veel waarde voor je geld

Met een budget van maximaal 25.000 euro hoef je tegenwoordig niet meer naar een oude elektrische auto te zoeken. Er zijn ook piepjonge EV’s die praktisch nieuw binnen het budget passen. Deze week vergelijken we drie betaalbare modellen: de BYD Dolphin Surf, Citroën ë-C3 en Dongfeng Box. Het zijn alle drie compacte EV’s die elektrisch rijden relatief betaalbaar maken.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische occasion voor 25.000 euro

We kijken deze keer naar jonge elektrische auto’s, met een maximale prijs van 25.000 euro. De eerste occasion is de BYD Dolphin Surf, maar op donderdag en zaterdag komen we met twee andere opties.

BYD Dolphin Surf (2023 – heden)

De BYD Dolphin Surf heeft het opvallendste uiterlijk van dit drietal, waarbij zijn lijnen lijken op die van een mini-Lamborghini. Daarnaast is hij met 156 pk de krachtigste van het trio en beschikken occasions over een rijke uitrusting. Denk aan veganistisch leer en een draaibaar scherm.

Als occasion wil je een Comfort-uitvoering, want deze heeft 156 pk. Een model met het 43,2 kWh-accupakket is het beste, omdat anders de actieradius zeer beperkt is. Een gele BYD Dolphin Surf uit 2026 met 587 kilometer staat in het Friese Sneek te koop voor 24.950 euro.

Technische aandachtspunten

Het is bekend dat de rijhulpsystemen van de BYD Dolphin Surf soms te luidruchtig ingrijpen of door een softwarefout zelfs tijdelijk helemaal uitvallen. Een software-update verhelpt het probleem meestal en valt meestal binnen de garantie. Buiten de garantie kost een software-update rond de honderd euro. Als de occasion niet goed in de slaapstand gaat kan de 12V-accu, die de auto helpt opstarten, leegraken. Nieuwe software werkt meestal, maar een nieuwe accu kost tot tweehonderd euro.