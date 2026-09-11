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Deze occasion heeft Frans comfort in stilte en een relatief goede actieradius

Met een budget van maximaal 25.000 euro hoef je tegenwoordig niet meer naar een oude elektrische auto te zoeken. Er zijn ook piepjonge EV’s die praktisch nieuw binnen het budget passen. Deze week vergelijken we drie betaalbare modellen: de BYD Dolphin Surf, Citroën ë-C3 en Dongfeng Box. Het zijn alle drie compacte EV’s die elektrisch rijden relatief betaalbaar maken.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische occasion voor 25.000 euro

We kijken deze keer naar jonge elektrische auto’s, met een maximale prijs van 25.000 euro. De tweede occasion is de Citroën ë-C3, maar op dinsdag en zaterdag zijn er twee andere opties.

Citroën ë-C3 (2024 – heden)

De Citroën ë-C3 richt zich vooral op comfort. Citroën gebruikt daarvoor zachte stoelen en een onderstel dat oneffenheden goed opvangt. Hij heeft bovendien veel hoofdruimte en met 181 stuks het grootste occasionaanbod van deze drie. Zijn officiële actieradius ligt lager dan die van de BYD, maar in de praktijk kwamen we met deze occasion het verste (301 kilometer).

Voor de meeste luxe moet je een Max-occasion zoeken en het grootste rijbereik heb je met de Comfort Range met 44 kWh-accu. Een rode Citroën ë-C3 uit 2026 met 1.361 kilometer wordt in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek aangeboden voor 23.925 euro.

Technische aandachtspunten

Bij vroege occasions kan het centrale infotainmentscherm vastlopen of niet opstarten. Software-updates hiervoor moeten bij de dealer gebeuren en vallen meestal onder de garantie. Valt dit buiten de garantie, dan kost een software-update ruim honderd euro. Ook bij het snelladen kunnen bij de Citroën ë-C3 zich soms problemen voordoen. Buiten de garantie kost een software-update hiervoor ruim honderd euro. Als de laadmodule vervangen moet worden kost dat rond de duizend euro.