Topman Ford vindt Chinese auto’s fantastisch. En wil ze daarom weren uit de Verenigde Staten

“We moeten ze het land niet in laten”, zei Jim Farley in een interview. De Ford-directeur denkt dat Chinese auto’s niet alleen schadelijk kunnen zijn voor de Amerikaanse autoindustrie, maar voor de hele economie.

Chinese automerken toegang geven tot de Amerikaanse markt zou een desastreuze invloed hebben op de industrie in het land, vindt Farley. “Het zou vernietigend zijn”, zei hij in een interview met Fox News.

Importheffing op Chinese auto’s

Momenteel geldt in de Verenigde Staten een importheffing van 100 procent voor Chinese auto’s, dus is het niet haalbaar ze daar te verkopen. Maar Chinese merken komen wel steeds dichterbij.

Zowel Canada als Mexico staat de verkoop ervan toe. En Stellantis denkt erover om Leapmotors te gaan bouwen in een oude Jeep-fabriek in Canada, wat het toegang zou geven tot de Verenigde Staten.

Ford-baas vreest oneerlijke concurrentie

Farley maakt zich vooral zorgen over de kostenvoordelen die Chinese fabrikanten hebben. Het is bekend dat de meeste ervan financiële steun van de Chinese staat krijgen, waardoor ze hun modellen goedkoper kunnen maken en verkopen dan de Westerse concurrentie.

“Dit is geen eerlijke strijd”, aldus Farley. “En bovendien hebben al die voertuigen minstens tien camera’s. Ze kunnen ontzettend veel data verzamelen en opslaan.” Waarmee de Ford-baas doelt op het risico van mogelijke spionage door de Chinese overheid.

Jim Farley reed in een Xiaomi SU7

Het is niet eerste keer dat Farley gepeperde uitspraken heeft gedaan over Chinese merken. “Ze kunnen ons allemaal wegvagen”, zei hij vorig jaar. En hij kan het weten, zou je denken, want twee jaar geleden reed Farley dagelijks in een Chinese auto, een Xiaomi SU7.

“Ik wil hem houden!”, riep hij toen. “We hebben er een van Shanghai naar Chicago gevlogen en ik rijd er nu al zes maanden in. Ik probeer alles van de concurrentie te rijden. Dat heb ik altijd gedaan. Specificaties vertellen maar een deel van het verhaal. Je moet achter het stuur kruipen om de concurrentie te kunnen begrijpen en verslaan.”