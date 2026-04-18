Deel dit: Share App Mail Tweet

Benjamin Leuchter (38): “Verstappen doet mee? Mooi, dan probeer ik hem te verslaan”

Benjamin Leuchter is coureur en ontwikkelingsrijder. Het is de man die Volkswagen vertrouwt wanneer elke milliseconde telt. Wie wil begrijpen hoe een écht snelle Golf ontstaat, moet bij hem zijn.

Zesde versnelling, plankgas en 254 km/h op de teller. Het voorbijflitsende struikgewas vervaagt tot een groen-grijze waas. Alle ogen zijn gericht op Leuchter, die welgeteld één kans krijgt om vandaag geschiedenis te schrijven op de Nordschleife. De druk is onmetelijk, maar daar denkt hij nu niet meer aan.

Vol op het gad

Zijn ogen staan wijd open, gefixeerd op de verraderlijke linkerbocht die nadert. Net na de heuvel kort op de rem. Tik. Terug naar vijf. Insturen, vol op het gas. Hier mag je niet liften, geen fractie, geen twijfel. In de beruchte Schwedenkreuz-bocht wordt moed beloond en aarzeling snoeihard afgestraft. Hij snijdt links over de curbs, zet de auto recht en duikt daarna meedogenloos in de ankers. Insturen naar rechts, rechterpedaal naar beneden en erop vertrouwen dat het elektronische sperdifferentieel je door de bocht trekt. Nu valt de baan weg. Geen afdaling, maar een vrije val. Links. Rechts. Nog eens links. Het asfalt slingert als een zwart lint de diepte in en zuigt daarbij auto en bestuurder mee naar de Fuchsröhre, waar alleen met lef betaald kan worden. Menige droom is hier uiteengespat. Dat moet Leuchter koste wat het kost voorkomen. Maar het asfalt is bedrieglijk. Donkere plekken glanzen in het dal. Niet overal is het droog. Niet overal is grip.

En toch moet hij remmen. Nu, hard. De neus duikt, de achterkant wordt licht. Bij ruim 200 km/h begint de kont te dansen. Het stuur leeft in zijn handen. Het trekt en bijt, maar er is geen paniek. Tegensturen, voelen, corrigeren. Een split second balanceert alles op de rand van te veel. ‘Focus, Benjamin’, zal hij zichzelf hebben toegeschreeuwd. Leuchter grijpt het moment en de auto zet zich. Hij blijft de baas en Fuchsröhre laat hem gaan. “Dat was echt op het randje”, geeft Leuchter toe met een glimlach die verraadt dat hij dat randje maar al te goed kent. We treffen hem op het circuit van Castellolí, waar Volkswagen de nieuwe Golf GTI Clubsport Edition 50 introduceert.

Met precies deze jubileumversie ter ere van vijftig jaar Golf GTI bestormde Leuchter de Nordschleife. Maar zo’n recordpoging legt Volkswagen niet zomaar in iemands handen. Daar gaat een lange weg aan vooraf. Vanuit de donkere pitbox lopen we richting een nog veel extremere Golf. Ik heb mezelf net als de testcoureur in een raceoverall gehesen, want straks zal Leuchter laten zien waartoe deze uitgedoste GTI Clubsport 24h in staat is. “Ik ben pas in mijn tienerjaren begonnen met karten.

Vrij laat vergeleken met andere coureurs”, begint Leuchter te vertellen. Maar wat hij miste aan vroege start, maakte hij goed met gevoel. Hoewel hij de eerste in zijn familie was die in de autosport stapte, bleek al snel dat hij het spel begreep. Helaas betaalt talent de rekeningen niet. “Om ver te komen in de autosport is geld nodig, véél geld”, legt hij uit. “Mijn vader had een klein transportbedrijfje. Karten was toen al duur, maar net haalbaar voor ons.”

Alles veranderde voor Benjamin Leuchter

Alles veranderde toen plots een brief van de FIA op de mat viel. Of hij wilde meedoen aan de Monaco Kart Cup van 2002. Een wedstrijd waar ook namen als Sébastien Buemi, Kévin Estre en Jules Bianchi aan de start stonden. Vanaf dat moment gaat het snel. Hij rijdt zich in de kijker bij BMW en krijgt een plek in de Formule BMW ADAC. Daar moet hij opnieuw opboksen tegen Buemi, maar ook tegen latere Formule 1-coureurs, zoals Sebastian Vettel en Nico Hülkenberg.

“De F1 was ook mijn doel”, stelt Leuchter resoluut als we hem vragen waar hij destijds op mikte. Maar de realiteit haalde hem in. Na twee jaar stopt zijn tijd bij BMW en een volledig Formule 3-kampioenschap rijden blijkt simpelweg te duur. Daar eindigt zijn droom in de single-seaters. Toch kijkt hij er nuchter op terug. “Ik ben er niet rouwig om. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en heb een goede naam in de autosport. Ik leef er goed van. Geen jachten of privéjets, zoals Max Verstappen, maar dat hoeft ook niet.”

Zijn carrière krijgt een nieuwe wending wanneer hij zich richt op toerwagens. Een gesprek met Kris Nissen en Jost Capito, destijds de mannen achter Volkswagen Motorsport, opent een nieuwe deur. “Ze kenden me nog van BMW en vroegen of ik voor Volkswagen wilde rijden. Dat voelde meteen goed.” In juni 2019 volgt een hoogtepunt. Op de Nordschleife rijdt hij een ‘inferieure’ Golf 7 naar de overwinning in de World Touring Car Cup, na een pole position op een natte baan. En toch was er één moment dat nog meer spanning gaf. Leuchter haalt even zijn hand van de achtervleugel en denkt kort na. “Die ronde in de Clubsport Edition 50. In een kwalificatie krijg je meerdere kansen. Hier was het: alles in één keer. Eén ronde. Geen foutmarge.”

Benjamin Leuchter middelpunt van de aandacht

Daar stond Leuchter plots in het absolute middelpunt van de aandacht. Híj moest het doen. “Er waren enorm veel mensen bij en iedereen wil wat van je. Ik moet me op zo’n moment terugtrekken. Rust voor mezelf vinden. Helm op en alles buitensluiten. De druk was extreem die dag, want ’s ochtends was er wat regen gevallen en de baan was nog niet overal droog”, blikt hij terug. “De ideale lijn wel, maar verschillende plekken ernaast niet. Door een nat stuk asfalt koelden m’n achterbanden af, waardoor ze geen grip vonden toen ik bovenaan de Fuchsröhre instuurde.” Wat hij hiermee zeggen wil? “Ik denk dat het nog sneller kan.”

Juist dat maakt de prestatie zo indrukwekkend. Onder verre van perfecte omstandigheden zet de 38-jarige Duitser een tijd neer die de boeken ingaat. In de Golf GTI Clubsport Edition 50 jaagt hij over de 20,8 kilometer lange ronde in 07:46:13. Een record. Niet alleen voor de GTI, maar voor Volkswagen als geheel. Nog nooit was een straatauto uit Wolfsburg zo snel over de beruchte Grüne Hölle gegaan. “We hebben maar één snelle ronde gereden,” verklaart Leuchter. “Ik heb vaker met de Edition 50 de Nordschleife bezocht, maar dat waren testsessies, vaak tegelijk met andere fabrikanten. Dan krijg je simpelweg niet de ruimte voor een recordpoging.”

Achter het stuur van het GTI-topmodel gaf Leuchter zelfs de sterkere en vierwielaangedreven Golf R het nakijken. “Tijdens de eerste tests voelde je het al,” vertelt hij. “Die Edition 50 heeft zoveel potentie!” Het type bochten van de Nordschleife speelt deze GTI in de kaart. De R is met zijn 4WD en torque vectoring waanzinnig sterk bij het uitaccelereren van een bocht. Je kunt daarmee onwijs vroeg op het gas en zo de auto snel roteren. Dat is sensationeel.” Op dat vlak delft de GTI altijd het onderspit. Maar het probleem is dat je vanwege zijn hogere gewicht eerder moet remmen en minder hard de bocht in kunt dan met de Edition 50.

Op de Nordschleife is het voordeel van de R en zijn extra tractie daarmee alweer tenietgedaan. “Ik dacht al wel dat we de tijd van de R konden verbeteren, maar dat het verschil zó groot zou zijn, had ik niet verwacht.” Wie de ronde tijden van de Nordschleife uit het hoofd kent, fronst misschien even zijn wenkbrauwen. De Golf R, ook door Leuchter gereden, noteerde in 2022 immers een tijd van 07:47:31. Dat lijkt nauwelijks een verschil. Hij schudt zijn hoofd. “Dat zit anders. Vroeger lagen start en finish niet op dezelfde plek. Tegenwoordig meten we met één vast punt. Daardoor is de ronde ongeveer tweehonderd meter langer geworden.” En precies daar zit het verschil. “Als je eerlijk vergelijkt, moet je corrigeren. Dan komt de tijd van de Edition 50 uit op ongeveer 07:41:00.” Een getal dat pas echt laat zien hoe snel deze GTI is. Ter referentie: de legendarische GTI Clubsport S zette in 2016 een tijd neer van 07:49:21 en was toen de snelste voorwielaandrijver op de Ring.

Zullen we?

Leuchter klapt in zijn handen: “Zullen we?” Snel trek ik de ietwat muffe balaclava over mijn hoofd en grijp een helm van de gereedschapskar. Ik word op de bijrijdersstoel ingesnoerd en sluit de deur. Met een opdringerig gejank van de sequentiële versnellingsbak rollen we vanuit de pitstraat de baan op. En dan: vol gas! “Dit blijft voor mij één van de leukste raceauto’s waarin ik ooit gereden heb”, schreeuwt de coureur me toe. “Niet de sterkste, maar wel een echte karakterbak. Hij leeft. Veel GT-auto’s zijn niet spectaculair, deze wel.” Die speelsheid zie je deels terug in de Clubsport Edition 50. “Het is de meest wendbare Volkswagen die we ooit ontwikkeld hebben.

Hij reageert duidelijk op lastwissels. De kont stuurt mee, maar zal nooit spontaan uitbreken. Dat hoort bij de Volkswagen-filosofie: onze auto’s moeten voorspelbaar zijn. Een venijnige auto zullen de meesten nooit op de limiet durven rijden. De angst dat je verrast wordt, overheerst dan. In het ontwikkelingsproces van deze Golf was het voor ons cruciaal dat we de mensen zo dicht mogelijk bij die limiet krijgen. Tijdens de hot lap op de Nordschleife reed ik de auto op 101 procent van zijn kunnen, ik denk dat een redelijke rijder de limiet tot 95 procent kan naderen. Dat is de kern van een GTI. Meer vermogen is leuk, maar de meeste tijdwinst behaal je met vertrouwen in de auto.”

De pits in

“Ik durf mezelf een snelle coureur te noemen en heb internationaal meerdere zeges geboekt, maar zo zijn er talloze rijders.” We cruisen de pits weer in, nadat Leuchter me de centrifugeerstand van de bijna 400 pk sterke GTI Clubsport 24h op Castellolí heeft laten ervaren. “Er zijn echter slechts weinigen die zeer nauwkeurige feedback kunnen geven. Dat onderscheidt mij. Ik kan heel goed beschrijven wat ik voel. En dat is van enorm belang, want hoe preciezer ik ben, hoe gerichter een ingenieur te werk kan gaan.” Een kwaliteit die hem ook zal helpen in zijn nieuwste rol. Want naast coureur en ontwikkelingsrijder, is Leuchter sinds 2018 mede-eigenaar van een heus raceteam: Max Kruse Racing. Het team ontstond uit een vriendschap met voetballer Max Kruse, die destijds bij het door Volkswagen gesponsorde VfL Wolfsburg speelde en bij Leuchter instapte voor een rijtraining. Wat begon met een Golf VII TCR, groeide uit tot een professioneel team met drie Golf VIII’s, twee Audi R8 GT3’s, drie Polo GTI Cup-auto’s en vijftig teamleden tijdens 24-uursraceweekenden.

“We willen winnen als team,” zegt Leuchter. Je ziet hem vooral in de NLS en bij 24-uursraces, met de 24 Uur van de Nordschleife als focus. Daar kruist Leuchter, die plaatsneemt achter het stuur van de R8 GT3, binnenkort de degens met Max Verstappen. “Toen ik hoorde dat hij meedeed, dacht ik: mooi, dan ga ik hem proberen te verslaan!”, vertelt hij met een voorzichtige grijns. “Iedereen in de Formule 1 is snel, maar hij heeft altijd nog vijf procent meer dan de rest. Op dit moment is hij de beste ter wereld. Toch zagen wij in eerdere tests op de Nordschleife al dat we redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Wat helpt, is dat ik de baan als m’n broekzak ken.”

Wie is Benjamin Leuchter? Benjamin Leuchter (38) is geboren in Duisburg. Al twee jaar na de start van zijn carrière wisselde hij zijn kart in voor een Formule BMW-auto. Vervolgens focuste hij zich op tourwagens en werd hij ontdekt door Volkswagen Motorsport. Tegenwoordig combineert hij zijn rol als coureur en testrijder met het runnen van zijn eigen raceteam, samen met profvoetballer Max Kruse.

Maar of Max Kruse Racing daadwerkelijk kans maakt Verstappen voor te blijven, valt te bezien. Helemaal eerlijk is een vergelijking straks namelijk niet. “Voor hem is dit een uitstapje en hij rijdt met drie professionele coureurs. Wij moeten racen om te leven, bij hem is het andersom.” Maar Leuchter kijkt ook vooruit. “We werken inmiddels aan een nieuw project binnen Max Kruse Racing. Een volledig nieuwe auto, maar daar mag ik je nog niets over zeggen.” Echt niks? “Nou, daarmee zullen we Verstappen écht het vuur na aan de schenen leggen.”