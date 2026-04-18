Tuning vs. Origineel: Alfa Romeo Giulia is klassieke alleskunner

Zeg Alfa Romeo en dan Giulia, en de hartslag stijgt gegarandeerd bij petrolheads. Hoe kan het dat een ‘gewone’ sedan zoveel losmaakt?

In een Goois bos zit een Giulia een BMW zo dicht op de hielen, dat het lijkt alsof hij hem van de bosweg wil duwen. Maar dan zien we dat er vanuit de BMW wordt geschoten, en op zo’n korte afstand moet elk shot een voltreffer zijn. Wie zijn ogen toeknijpt, hoeft niet veel moeite te doen om een achtervolgingsscène uit een Italiaanse Poliziotteschi films voor zich te zien.

In dat soort B-films als La Polizia Ringrazia speelde commisario Bertone niet alleen een hoofdrol, maar stal de Giulia steevast de show als vluchtauto of politieauto. Maar op de donkerblauwe Alfa staat geen Carabinieri, en de gun van Jérôme Wassenaar is geen Beretta, maar een Sony-systeemcamera. Als we later samen de foto’s bekijken, zien we de film al voor ons. Zeker omdat we zijn gestart met opnames in het historische decor van het naburige sanatorium Zonnestraal, een architectonisch hoogstandje uit de jaren twintig.

De Giulia pakt in beide scènes zonder een spoor van twijfel de hoofdrol. De Italiaanse schone die menigeen verleidde in de verder niet bijster spannende sedanklasse tussen 1962 tot 1978 is dan ook een uitgesproken personality. Als een Lollobrigida of Loren weigerde ze na die productieperiode ook uit beeld te verdwijnen. Voorbijgangers blijven staan, want op straat wordt ze steeds minder gezien. In klassieke races en vooral rally’s is ze echter nog steeds een graag geziene performer. Zo reed ik ooit een aantal Tulpenrallyes met een Triumph TR6, terwijl er constant Giulia’s om ons heen dansten.

Daar bleef je naar kijken, want o wat bewoog ze mooi! Lichtvoetig danste ze door bochten, prachtig beheerst, heel atletisch en soepel. De dynamiek spatte ervan af, stilstaand al, op tempo helemaal. Een Giulia is compact en elegant, maar tegelijkertijd stoer. Het mooie is dat Giulia’s meestal nog echt gebruikt worden om te rijden. In allerlei vormen, want in de wereld van de Giulia was opvoeren en aanpassen al vroeg een volstrekt logisch vervolg voor een auto die standaard al duidelijk meer vermogen te bieden had dan de competitie.