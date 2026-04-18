Klein maar fijn bolletje venijn: deze occasion voelt spartaans aan, maar geeft je veel rijplezier

Hot hatches zijn er in alle soorten en maten. Waar concurrenten als de Volkswagen Golf GTI vooral allround zijn, kiest de Mini Cooper S Works GP voor een extreem karakter. Het is geen allemansvriend, maar een occasion die draait om een scherpe rijervaring.

Aan het einde van een modelcyclus verschijnen vaak de meest extreme uitvoeringen. Dat was ook het geval bij de eerste generatie Cooper, toen Mini onder de vleugels van BMW belandde. Waar de standaard Cooper S al bekendstond om zijn kartachtige rijgedrag, deed de Works GP daar nog een flinke schep bovenop. In de video hierboven zie je hoe Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst deze occasion heeft ervaren.

Beperkte oplage als afscheid

Van de Mini Cooper S Works GP zijn slechts 2.000 exemplaren gebouwd, wat de occasion meteen bijzonder maakt. Onder de motorkap ligt een 1,6-liter viercilinder met compressor. Dankzij aanpassingen van John Cooper Works levert die 218 pk en 250 Nm, wat meer voldoende is in een lichte hatchback. De sprint naar 100 km/h duurt 6,5 seconden en de topsnelheid ligt op 240 km/h. ook heeft hij een sperdifferentieel.

Opvallend is dat de Mini Cooper S Works GP 20 kg lichter is dan een normale Cooper S. Zo heeft de auto minder geluidsisolatie als de reguliere versies en is de achterbank verwijderd. Daardoor voelt de occasion directer en scherper aan. Ook zorgt dat laatste ervoor dat de bagageruimte flink is toegenomen en nu 670 liter meet. In onze occasionbattle neemt de kleinzoon van deze extreme Mini het op tegen de Toyota Yaris GRMN.

De buitenkant van de Works GP valt direct op. Denk aan een grote achterspoiler, speciale wielen en een vaste grijze kleurstelling. Binnenin is de occasion vrij kaal. Luxe speelt een kleinere rol, alles draait om rijden. Het stuurgevoel is scherp en de auto rijdt als een kart, maar dan agressiever.

Aandachtspunten Mini Cooper S Works GP

De mechanische compressor van deze occasion heeft aan de achterzijde een component dat de waterpomp aandrijft. Olie in dit compartiment kan na verloop van tijd verdampen of lekken. Als dit droogloopt, slijten de tandwielen weg en stopt de waterpomp ermee, wat direct tot oververhitting van het motorblok leidt. Verder staat het originele witte plastic koelvloeistofreservoir van de Works GP erom bekend dat het op de lasnaad gaat lekken. Dit is een sluipend probleem dat kan leiden tot een te laag koelvloeistofniveau, zonder dat je het direct merkt op de temperatuurmeter. Ook dit zorgt op den duur voor oververhitting.

Mini Cooper S Works GP is een liefhebbers-occasion

De prijzen van deze Mini lopen sterk uiteen. Er staan momenteel maar drie occasions te koop met prijzen tussen 14.950 en 34.950 euro. Het middelste exemplaar (op het gebied van prijs) kost 21.990 euro. Hiervoor krijg je een grijze auto uit 2006 met 118.927 kilometer op de teller. Deze Mini Cooper S Works GP is nummer 345 van de 2.000 en staat te koop in Groningen.