Kan deze ‘suffe’ Toyota Yaris het de Mini JCW lastig maken?

Laten we Shakespeareaans doen en vragen: what’s in a name? Want de typeaanduidingen van deze Mini en Toyota vertellen iets over het karakter van de occasions. De afgekorte Yaris GRMN is met zijn felle compressortje van de snelle klap, terwijl de voluit geschreven John Cooper Works een turbo met lange adem heeft.

De Mini JCW en Toyota Yaris GRMN nemen het ditmaal tegen elkaar op in de Occasion Battle. Alle video’s uit deze rubriek zie je hier.

Toyota Yaris GRMN is hot hatch uit onverwachte hoek

De Toyota Yaris GRMN-occasion is atypisch, de uitzondering op de regel en in strijd met alles wat we in de afgelopen decennia over de Toyota Yaris hebben geleerd. Het brein van de gemiddelde voorbijganger weet er zich geen raad mee en begint te vonken van kortsluiting. Foutmelding 404. De juiste pagina in het domein Yaris kan niet worden gevonden, want de snelkoppeling met ‘spannend’ en ‘snel’ bestaat niet, alleen die met ‘gaapverwekkend’ en ‘grijs’.

De GRMN schreeuwt zijn exotische status dan ook niet zo luid van de daken als de GR Yaris, die met zijn lage en brede driedeurskoets, onderarmdikke uitlaatpijpen en strijdlustige traliesnuit visueel een stuk verder van de gewone Yaris af staat. Technisch ook, trouwens, al mogen we de GRMN op dat gebied zeker niet uitvlakken. Hij is zoveel meer dan een B-segmenter met een bommetje onder de motorkap, want Toyota heeft ook de rest van de auto niet vergeten. Daarover krijg je meer te weten in de video.

Mini JCW-occasion is verleidelijker

Mini beheerst de kunst van het verleiden beter dan Toyota. De Mini JCW oogt lekker dik, met her en der smaakvolle details, zoals de centrale uitlaat, die als een dubbelloops jachtgeweer onder de bumper uitsteekt, het neproostertje in de motorkap en het grofmazige hekwerk voor- en achterop. We waarderen hoe subtiel de auto op deze pagina’s is samengesteld, want een Mini kan ook té zijn, vinden we, met een overdaad aan Britse vlaggen, chroomstrips en extra schijnwerpertjes.

Mini heeft de John Cooper Works gepolijst, zogezegd; de braampjes er vanaf geslepen. Maakt dat de derde generatie minder vermakelijk? Nauwelijks, want van sommige wilde haren zijn we blij dat-ie ze kwijt is. Zo is het onderstel van de Mini minder plankhard dan vroeger, waardoor je er nu vaker en vooral langer van kunt genieten. We gaan het cliché met de k hier niet benoemen, maar de rijeigenschappen van de John Cooper Works zijn nog altijd des Mini’s.

Hij reageert watervlug op stuurbewegingen en is altijd in voor een potje gooien en smijten. De Mini maakt licht werk van hard stampen en lust rijbewijzen rauw, dus pas op met flitspalen en mobiele controles. Puristen zouden hem misschien liever met een handbak willen hebben, maar wat ons betreft voldoet de zestraps Steptronic-automaat van BMW uitstekend. De transmissie is soms wat schokkerig, maar wel keurig bij de les en bovendien zelf te bedienen met de twee flippers achter het stuur. Of-ie leuker is dan de Toyota Yaris GRMN zie je in de video.