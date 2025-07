Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare cabrio-occasion: kies je dan Porsche of een… Opel?!

Twee cabrio’s met een compleet andere afkomst, achtergrond en status nemen het tegen elkaar op. Met welke occasion rijden we de zomer in: een Porsche Boxster S of een Opel GT?

Alweer een Porsche in de occasiontest? Ja, maar kun je aan een Boxster ontkomen in een zoektocht naar een sportieve tweezits cabrio of roadster in het prijsbereik tussen 15.000 en 20.000 euro? Een SLK hebben we overwogen, maar die was niet met een aantrekkelijke aandrijflijn te krijgen voor dat geld. De Audi TT en Nissan 350Z hebben we onlangs nog als coupé gehad, BMW (Z4) was in het vorige nummer nog aan de beurt met de X6 en dan blijft er weinig over.

Eerste generatie Porsche Boxster S als cabrio-occasion

De redenen om de Boxster eens onder de loep te leggen, liggen ook voor het oprapen. Het is sowieso de enige manier om voor een redelijk bedrag de droom van een moderne Porsche te realiseren. Binnen het gestelde budget is een redelijke tweede generatie (987) vinden helaas nog een utopie.

Gelukkig is, in tegenstelling tot wat velen denken, zo’n eerste generatie net zo goed een échte Porsche. Misschien niet helemaal met 204 pk 2,5-liter en automaat, zeker wel als handgeschakelde S met 260 pk 3,2-liter boxer zescilinder, zoals het exemplaar dat wij van specialist Motron hebben geleend.

Opel GT kostte half zoveel als de Porsche Boxster S

Pas in 2007 haalde GM het toenmalige topmodel van de Saturn Sky als Opel GT naar Europa, en wist er in een kleine drie jaar zo’n 7.500 van te verkopen. Geheel in stijl van General Motors was het Kappa-platform van de modelserie een samenraapsel van allerlei voorhanden zijnde materialen. Met de tweeliter turbomotor als uitzondering. Dat was weliswaar een doorontwikkeling van een bestaand blok, maar dan wel verrijkt met onder andere directe inspuiting, een twin-scroll turbo en een gesmede krukas en drijfstangen.

Met 264 pk uit twee liter slagvolume was het destijds de GM-motor met het hoogste specifieke vermogen ooit. De motor was in de Opel GT gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en een achteras met sperdifferentieel. Geen verkeerde techniek voor een cabrio die in Nederland werd aangeboden voor 34.995 euro, ofwel de helft van wat een 986 Boxster S tot 2005 moest kosten, alvorens die na 9 jaar dienst door de 987 werd opgevolgd en de prijs verder omhoogging.

Opel GT-occasions hebben lage kilometerstand

Je zou de Opel GT dus redelijk waardevast mogen noemen. Van de 7.500 stuks belandden er 230 in Nederland, waarvan er nu nog tussen de 10 en 20 te koop staan voor prijzen tussen 12.000 en 20.000 euro, met over het algemeen interessant lage kilometerstanden. Dit exemplaar uit 2007 hebben we gevonden in Tiel, waar hij bij Hartog Autostudio te koop staat voor 16.750 euro.

Voor een auto met een kilometerstand van 65.000 is dat min of meer een marktconforme vraagprijs. Bang dat er mee op het circuit is gereden, hoef je niet echt te zijn. Deze GT moet het eerst en vooral van z’n uiterlijk hebben, dat door de huidige Tesla-ontwerper Franz van Holzhausen bij elkaar werd gekrast met onder andere de Opel Speedster (die eerder aan de Occasion Battle deelnam) als inspiratie.

Cabrio met hogere kilometerstand

Ook de Porsche Boxster S is origineel in Nederland geleverd in het jaar 2004. Sinds die tijd zijn er iets meer dan 150.000 kilometers op gezet, waarmee het verschil met de Opel GT meteen inzichtelijk is: een vergelijkbare prijs, maar 100.000 kilometer méér gelopen. Maar zijn die extra kilometers genoeg om een Porsche te laten staan voor de Opel? Je ziet het in deze aflevering.