Gigantisch afschrijvingskanon: deze luxe occasion kost na 27 jaar 95,5 procent minder

Wie denkt aan luxe sedans, komt al snel uit bij de Mercedes-Benz S-klasse. Toch is niet elke generatie even duur gebleven. De nieuwprijs van de vierde generatie lag ooit torenhoog, maar is bij occasions flink ingezakt. Daardoor rijd je tegenwoordig voor weinig geld in een voormalige toplimousine.

In het segment van grote luxe sedans is de Mercedes-Benz S-klasse al jaren de maatstaf. Ook begin jaren 2000 had hij flinke concurrentie, met modellen als de BMW 7-serie en Audi A8. Toch wist Mercedes zich te onderscheiden met comfort en techniek. De W220-generatie zette daarbij sterk in op innovatie en een lager gewicht dan zijn voorganger.

W220-generatie als occasion

De vierde S verscheen in 1998 en liep tot 2005 van de band. Ten opzichte van de vorige generatie werd hij lichter en moderner. Zoals gebruikelijk bij de Mercedes-Benz S-klasse was er keuze uit een breed aanbod motoren. Van zescilinders en V8’s tot V12’s. Benzine- en dieselmotoren waren beide leverbaar. Met 197 pk was de S320 CDI de zwakste van het aanbod, terwijl de S65 AMG was met 612 pk het topmodel was. Een van de meest voorkomende varianten is de S500. Deze occasion heeft een V8 met ruim 300 pk.

Binnenin een Mercedes-Benz S-klasse draait alles om comfort. De stoelen zijn zacht en vaak elektrisch verstelbaar, terwijl opties zoals stoelverwarming en navigatie al beschikbaar waren. Voor die tijd had de occasion zeer veel techniek. Denk aan luchtvering, parkeersensoren en verschillende rijhulpsystemen. De afwerking oogt netjes, maar voelt minder solide aan dan bij oudere S-klasses. Dat komt deels door de focus op gewichtsbesparing. Toch blijft het een comfortabele reisauto, vooral op lange afstanden.

Aandachtspunten bij een Mercedes-Benz S-klasse-occasion

Roest is het grootste pijnpunt van deze generatie Mercedes-Benz S-klasse. Door het gebruik van lichter staal en een overstap naar lak op waterbasis, roesten deze occasions op plekken waar je het niet verwacht: de randen van de wielkasten, de onderkant van de deuren, rondom het kofferbakslot en zelfs bij de veerpoten. Verder hebben veel modellen Airmatic-luchtvering, waarbij de balgen kunnen lekken of de compressor kan sneuvelen. Let er voor een testrit goed op of de auto recht op zijn wielen staat. Voel verder tijdens je rondje of het rijden zonder te veel trillingen gebeurt. Meer aandachtpunten kun je in zijn koopwijzer vinden.

Mercedes-Benz S-klasse voor weinig geld

De prijzen van deze Mercedes-Benz S-klasse zijn opvallend laag geworden. Modellen met honderdduizenden kilometers op de teller koop je al vanaf 1.200 euro, wat goedkoper is dan een nieuwe scooter. Voor iets meer geld vind je occasions die beter onderhouden zijn en een stuk minder kilometers hebben gereden. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de aanschafprijs is slechts het begin. Onderhoud, brandstofverbruik en verzekering kunnen flink oplopen. Wie zich daarvan bewust is, kan voor relatief weinig geld genieten van een luxe sedan die ooit tot de absolute top behoorde.

Momenteel staan er 83 occasions van de Mercedes-Benz S-klasse te koop. Een mooi voorbeeld is de zilvergrijze S500 Lang, uit 1999, die in het Groningse Veendam voor 9.995 euro verkocht wordt. Dat is flink veel meer dan de eerdergenoemde 1.200 euro, maar een schijntje als je beseft dat de auto nieuw omgerekend 223.000 euro kostte. Het is een afschrijving van 95,5 procent, waar je als consument dankbaar gebruik van kunt maken. Verder heeft de uitgelichte S-klasse 120.264 kilometer op de teller.