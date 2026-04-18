Racestrepen op afroep! Bij Porsche werken ze aan striping die je aan en uit kunt zetten

Vind je zo’n dubbele streep over de koets van je Porsche gaaf, maar ben je bang dat je er niet mee bij klanten kunt aankomen? Dan hebben ze in Zuffenhausen de oplossing voor je.

Bij Porsche verdienen ze goud geld aan personalisatie. De mogelijkheden zijn er dan ook eindeloos, met een uitgebreide reeks Exclusive-opties en het speciale Sonderwunsch-programma voor de ingrijpendere modificaties.

Striping in Sport Plus

Toch blijft Porsche werken aan andere manieren om een auto een persoonlijk tintje te geven. Zo heeft het merk een patentaanvraag ingediend voor in- en uitschakelbare striping. Als voorbeeld geeft de fabrikant dubbele strepen over de carrosserie die alleen verschijnen als de Sport Plus-rijmodus is ingeschakeld.

Porsche noemt ook andere toepassingen. Zo zou de lak van een auto kunnen worden gebruikt om tijdens het opladen van een EV het batterijniveau te laten zien. Een andere optie zou natuurlijk zijn om eigenaren de kleur van hun Porsche on demand te laten kiezen.

Elektrochromatisch glas

De gebruikte techniek lijkt een beetje op die van elektrochromatisch glas, dat ondoorzichtig kan worden gemaakt door een elektrisch stroompje door een laagje wolfraamoxide te sturen. BMW experimenteert er ook mee.

Zal Porsche ooit een van kleur veranderend model in zijn leveringsprogramma opnemen? Misschien. Een patentaanvraag is daar niet per se een indicator van. Er worden genoeg technische vindingen vastgelegd zonder dat ze ooit worden toegepast.