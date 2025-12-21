Deel dit: Share App Mail Tweet

Illegaal? Porsche draait kilometerstand van 20 jaar oude Carrera GT terug naar 0

Nou zal een zeldzame, peperdure moderne klassieker als de Porsche Carrera GT nooit een extreem hoge kilometerstand hebben, maar in het geval van dit exemplaar wilde de eigenaar de tijd (én de teller) toch terugdraaien. Porsche deed het voor hem.

Victor Gómez uit Puerto Rico heeft een twintig jaar oude, zilverkleurige Carrera GT. Althans, die had-ie. Want na een complete makeover bij Porsche Sonderwunsch is de auto nu zowel vanbinnen als vanbuiten rood, met op de carrosserie de graphics van de Porsche Salzburg 917K, die in 1970 Le Mans won.

Porsche Carrera GT helemaal als nieuw

Sonderwunsch heeft een zogeheten Factory Re-Commission uitgevoerd. Wat betekent dat de Carrera GT zodanig onder handen is genomen, dat hij in feite volledig nieuw is. De tellerstand is weer nul. En om nou te voorkomen dat dat in de toekomst tot problemen leidt, is dat bij Porsche zorgvuldig vastgelegd.

De Carrera GT van Gómez komt uit 2005 en is dus een van de latere. Porsche heeft tussen 2003 en 2006 precies 1.270 exemplaren van zijn analoge hypercar gebouwd. Gebruikte exemplaren kosten nu tussen de 1,4 en 2 miljoen euro. Dit in tegenstelling tot die andere, veel goedkopere Carrera GT.

Analoge hypercar met fabelachtige V10

De Carrera GT is legendarisch, met name om zijn fabelachtige motor: een atmosferische 5,7-liter V10 met een vermogen van 612 pk en 570 Nm koppel. De fenomenaal klinkende krachtbron vindt zijn oorsprong in de racerij. Hij was eigenlijk bedoeld voor een Le Mans-project van Porsche, dat op het laatste moment niet doorging.

Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom de Carrera GT zo geliefd is. Hij is een onvervalste rijmachine, met een handbak, een laag gewicht (1.380 kilo) en een listige reputatie. Berucht is zijn racekoppeling, die een wat andere aanpak vergt dan in ‘gewone’ auto’s. Ook heeft de Carrera GT geen stabiliteitscontrole.