De kleur van je auto veranderen met een druk op een knop? Als het aan Porsche ligt, kan dat straks
Het Nederlandse wagenpark is kleurloos, want maar weinig mensen durven iets anders te kiezen dan wit, grijs of zwart. Ze zijn bang dat ze uitgekeken raken op een gewaagde tint en maken zich zorgen over de restwaarde. Maar wat nou als je je auto simpelweg van kleur kon laten veranderen?
Dat klinkt als sciencefiction, maar dat is het niet. BMW heeft met zijn i Vision Dee bijvoorbeeld al laten zien dat het veranderen van carrosseriekleur mogelijk is. We hebben het in 2023 met onze eigen ogen gezien op de autoshow van Shanghai.
Porsche-systeem werkt met camera
Porsche werkt momenteel aan een vergelijkbaar systeem, dat zelfs nog een stap verder gaat, zo blijkt uit een patentaanvraag. Het merk wil het mogelijk maken om met een ingebouwde camera een foto van iets te maken, op basis waarvan een computer de kleur van dat object bepaalt en vervolgens de exterieurkleur van de auto aanpast.
Illegaal? Porsche draait kilometerstand van 20 jaar oude Carrera GT terug naar 0
Met andere woorden: je komt onderweg een andere auto tegen met een fraaie kleur, daar schiet je met de exterieurcamera van je Porsche een foto van en voila… nu heeft jouw 911, Macan of Cayenne ook die tint. Wil je de carrosseriekleur aanpassen aan de trui die je op dat moment draagt? Dat kan ook.
Mooie showroomtool voor de dealer
Volgens Porsche zou de aanpasbare kleurlaag in de lak ook een mooie showroomtool kunnen zijn. Dan hoeft een dealer maar één Taycan te hebben, bijvoorbeeld, die hij in iedere gewenste kleur aan klanten kan laten zien.
Exclusive- en Sonderwunsch-kleuren
Bij Porsche is sowieso al veel mogelijk op het gebied van kleur. Naast de standaardkleuren zijn er ook meer dan tweehonderd Exclusive-kleuren beschikbaar (kosten: 11.200 euro). Wie zijn eigen kleur wil kiezen, moet naar Porsche Sonderwunsch voor iets unieks. Dat kost alleen wel 24.516 euro.
Lees ook:
- Autovisie Supertest 2025: Waarom de Porsche 911 GT3 op straat niet meer een allemansvriend is
- Illegaal? Porsche draait kilometerstand van 20 jaar oude Carrera GT terug naar 0
- Porsche voert abrupte koerswijzigingen door: deze auto’s komen toch wel met benzinemotor
- Wéér een! Zouden Porsche-klanten nooit moe worden van dit soort speciale edities?
Ook interessant
-
Snik! Dit supergave Duitse automerk bestaat sinds 1 januari officieel niet meer
-
Vroeger zag je deze occasion nog overal, maar nu is hij een van de zeldzaamste verschijningen
-
Ook al lijkt deze occasion redelijk ingetogen, toch geeft hij je megaveel stuurplezier
-
Autovisie Supertest 2025: Waarom de Porsche 911 GT3 op straat niet meer een allemansvriend is
-
Met deze oudere BMW laat je iedere voorbijganger omkijken en de occasion heeft nog wat feesttrucjes
-
Autovisie Supertest 2025: Waarom de dwarse BMW M2 minder geschikt is voor snelle rondes
-
Voor maximaal 20.000 euro is deze occasion je ideale luxesedan, die je nog jaren rijplezier geeft
-
Autovisie Supertest 2025: Hoe de Volkswagen Golf GTI de perfectie benadert
-
Bentley Arnage vs. Audi S8: betaalbare luxe of bodemloze geldput?
-
Deze Duitse occasion is sportief aangelegd en geeft je het premiumgevoel
-
Zelf sleutelen aan een auto? BMW maakt het onmogelijk met dit onderdeel
-
Autovisie Supertest 2025: Deze BMW M125i bewijst dat je weinig nodig hebt om lol te trappen