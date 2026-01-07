Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederland merkt dat winterbanden niet onzinnig zijn: “Het huidige weer is wake-up call”

Duur, saai en vaak vergeten. Het grootste deel van Nederland denkt het hele jaar nauwelijks na over banden. Tot het écht glad wordt. Dan merken veel automobilisten ineens hoe belangrijk die vier stukken rubber onder hun auto zijn. Maar waar doe je nu écht goed aan? Doorrijden met zomerbanden, winterbanden of toch allseasonbanden?

Volgens Neal Oddens van BandenConcurrent, een grote Nederlandse bandenleverancier, is Nederland zich door de sneeuw ineens veel bewuster van banden. “Sinds de sneeuwval zijn er 44 procent meer winterbanden verkocht dan vorig jaar. Het huidige weer fungeert duidelijk als wake-up call.”

Verschillende soorten banden

Misschien heb je het zelf ook gemerkt: het is glad. Maar hoe groot zijn de verschillen tussen zomerbanden, winterbanden en allseasonbanden eigenlijk?

Zomerbanden

“Rij je op zomerbanden, laat de auto dan bij winterse omstandigheden staan”, is het duidelijke advies van Oddens. Zomerbanden zijn gemaakt van harder rubber dat goed presteert bij hogere temperaturen, maar in de kou verhardt en nauwelijks grip biedt.

Verschillende tests laten zien dat een noodstop op een besneeuwd wegdek vanaf 50 km/h wel twee keer zo lang kan duren op zomerbanden als op winterbanden. Niet alleen neemt de remweg fors toe, ook kan gripverlies ervoor zorgen dat sturen vrijwel onmogelijk wordt.

Winterbanden

Winterbanden zijn speciaal ontwikkeld voor kou en gladheid. Het rubber blijft zacht bij lage temperaturen en het grovere profiel met extra lamellen grijpt zich beter vast in sneeuw en ijs. Daardoor wordt de remweg korter en blijft de auto beter bestuurbaar.

In de huidige omstandigheden zijn winterbanden dan ook de veiligste keuze. Let wel, dit geldt enkel voor de winter. Een groot deel van de Nederlanders rijdt na de winter te lang door op winterbanden. Door het zachte rubber neemt bij warm weer juist de remweg toe en stijgt het verbruik. Op tijd wisselen blijft essentieel.

Allseasonbanden

Allseasonbanden lijken op papier de ideale oplossing. Je kunt ze het hele jaar door gebruiken en uit verschillende tests blijkt dat ze verrassend goed presteren. “In een bandentest uit 2024 bleek dat de beste winterband bij een noodstop op sneeuw (van 50 naar 0 km/h) slechts twintig centimeter eerder stilstond dan de beste allseasonband: 21,7 meter tegenover 21,9 meter. Op dit soort remafstanden is dat een minimaal verschil”, aldus Oddens.

Daarbij hoort wel een belangrijke nuance. Deze test vergelijkt een top-winterband met een top-allseasonband. Over de hele linie genomen ligt het verschil doorgaans iets groter. Allseasonbanden zijn veilig, maar blijven een compromis. Een goede winterband heeft in de sneeuw en op ijs altijd een voordeel. Daarbij is een allseasonband in de zomer minder goed dan een zomerband.

Goede winterbanden zijn meer dan het juiste type

De keuze voor zomer-, winter- of allseasonbanden is slechts een deel van het verhaal. Minstens zo belangrijk is de conditie van de band. Maurice Nooteboom, eigenaar van meerdere Profile-vestigingen, wijst op het feit dat de Nederlandse wet ook niet klaar is voor de winter. “Winterbanden zijn in Nederland niet verplicht en wettelijk mag je met 1,6 millimeter profiel rijden. Tot 4,5 millimeter is een band pas echt geschikt als winterband. Rij je met minder dan 4,5 millimeter aan profiel, dan rij je in feite met een hele slechte zomerband.”

Recent onderzoek van de ADAC bevestigt dat winterbanden met minder dan 4,0 millimeter profiel in de sneeuw flink slechter presteren. Bij een noodstop kan de remweg 14 tot 32 procent langer worden.

Ook bandenspanning speelt een grote rol. Volgens een TNO-rapport kan een juiste bandenspanning het aantal ongelukken met 35 procent verminderen, ongeacht het type band. Daarnaast is de leeftijd van een band cruciaal. “Het rubber van een band kun je vergelijken met een elastiekje”, legt Nooteboom uit. “Na verloop van tijd droogt het uit, ontstaan er scheurtjes en verliest het zijn elasticiteit. Dit betekent dat de band eerder lek kan zijn.” Ook wordt oud rubber harder, wat resulteert in minder grip.

Volgens Oddens zijn dit bepaald geen details. “De cijfers laten zien dat een slecht onderhouden winterband in de praktijk nauwelijks veiliger is dan de verkeerde band.”

En dan moet je ook nog eens letten op het merk band. “Hoewel huismerkfabrikanten steeds beter worden, blijven de A-merken de beste banden leveren”, aldus Nooteboom. Dit bleek ook uit een schokkende test van de ANWB.

Pas ook je rijgedrag aan

Tot slot blijft aangepast rijgedrag essentieel. De remweg is langer, sturen gaat minder direct en het zicht kan slechter zijn. Nooteboom: “Gebruik je gezonde verstand. Hoe rustiger je rijdt, hoe kleiner het risico. En vraag je af hoe belangrijk die afspraak echt is als je meer dan de maximumsnelheid over een gladde weg rijdt.”