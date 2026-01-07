Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de SEAT Ibiza is er nog steeds!

De SEAT Ibiza is voor de tweede keer gefacelift. Is hij weer helemaal bij de tijd? Met een duik in de prijslijst zoeken we dat uit.

De toekomst van SEAT blijft wat ongewis. Voorlopig komen er in ieder geval geen echt nieuwe modellen meer aan. De huidige modellen zijn daarmee echter niet zomaar verdwenen. Met een tweede facelift kunnen de SEAT Ibiza en SUV-broertje Arona er weer even tegenaan. De wijzigingen zijn echter vooral cosmetisch. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat de vernieuwde Ibiza te bieden heeft en of hij nog steeds het overwegen waard is.

Motoren SEAT Ibiza

Aan het motorenaanbod is bij de facelift eigenlijk niets veranderd. In Nederland blijft er keuze uit twee. Of eigenlijk één. De Ibiza is altijd voorzien van de 1.0 EcoTSI, maar met keuze uit 95 of 115 pk. In het eerste geval krijg je een handgeschakelde vijfbak, de krachtiger versie heeft een zeventraps DSG-automaat. Dat is het belangrijkste verschil, want zeker in de dagelijkse praktijk zijn beide motoren vergelijkbaar.

De 0-100-sprint duurt 11 of 10 seconden, de top ligt op 186 of 198 km/u. Het verbruik ontloopt elkaar ook niet zo veel, met 5,1 l/100 km voor de 95 pk-versie en 5,3 l/100 km voor de krachtiger variant. Met een leeggewicht van 1.044 versus 1.078 kg zitten ze wel beide nét in een andere categorie wegenbelasting. De maximale trekgewichten zijn ook weer bijna gelijk: 1.000 en 1.100 kg. Een opmerkelijk verschil is dan weer wel dat de 95 pk-versie trommelremmen achter heeft en de 115 pk-versie schijfremmen.

Uitrustingen SEAT Ibiza

Op gebied van uitrustingen biedt de SEAT Ibiza keuze uit de Reference, Style, Style Plus, Style Business Connect en FR Business Connect. Enkele highlights uit de standaarduitrusting (Reference, dus): 15-inch lichtmetalen wielen, full-led-koplampen, airco (handmatig), 8-inch digitaal instrumentarium, 8,25-inch centraal display, cruise control, parkeersensoren achter.

De Style breidt dat uit met 16-inch lichtmetaal, ook dagrijverlichting in led, multifunctioneel met leer bekleed stuurwiel, een in delen neerklapbare achterbank, een draadloze telefoonlader en een trekhaakvoorbereiding. Als we de prijslijst goed begrijpen is de enige verdere meeruitrusting van de Style Plus een autoalarm.

De Style Business Connect pakt nog wat verder uit met onder meer extra getint glas, verwarmde buitenspiegels, elektrisch bedienbare ramen achter, automatische airco, stoelverwarming voorin, 10-inch digitaal instrumentarium, extra speakers, parkeersensoren ook voor en een achteruitrijcamera.

Tot slot maakt de FR Business Connect het compleet met ‘designkoplampen’, keyless entry & start, adaptieve cruise control, schakelpaddles, sportstoelen en wat extra rijassistenten.

Prijzen SEAT Ibiza

Opmerkelijk genoeg wordt zowel in de prijslijst als de configurator de Style Plus vermeld als voordeligste versie, vanaf 23.990 euro. Daarmee zou hij nog onder de minder luxe Reference komen te staan, die voor 24.990 euro in de lijst staat. De Style en de Style Business Connect hebben met 27.490 en 27.990 euro een nagenoeg identieke vanafprijs. De FR Business Connect is er vanaf 30.490 euro.

Wil je de krachtiger motor met automaat, dan zit je gelijk op 29.990 euro, want dan begint het aanbod bij de Style Business Connect. De FR Business Connect met automaat is met een vanafprijs van 32.490 euro de duurste versie.

Als de prijs van de Style Plus geen foutje is, is dat natuurlijk de meest interessante versie qua value for money. De in verhouding rijkste uitrusting voor de laagste prijs. Wellicht dat de Style Business je nog overtuigt met de extra uitrustingen, maar in verhouding is de meerprijs dan natuurlijk stevig. Vanwege de ‘designkoplampen’ vinden we topmodel FR de mooiste, maar om nou alleen daarvoor de volle prijs te betalen? Na wikken en wegen gaan we toch maar voor de Style Plus en daarmee ook de basismotor en handbak.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de SEAT Ibiza geleverd in heel donker blauw, het is bijna zwart. Opties voor 795 euro zijn echt zwart, twee soorten wit, heel donkergrijs en een groenig lichtgrijs. Voor 895 euro is er nog een donkere grijstint. En dat mooie rood van de persfoto’s dan? Dat is leverbaar vanaf april. Daar zouden wij dan op wachten. Uit het huidige aanbod kiezen we dan maar voor het groenige grijs, een lekker fris kleurtje. Overigens wordt in de brochure ook een gele carrosseriekleur getoond, maar daar staat niet bij vanaf wanneer die leverbaar is.

De standaardwielen kunnen we voor 295 euro omruilen voor een alternatief design in dezelfde maat. Voor 395 en 595 euro zijn er ook twee opties in 17 inch, zie hieronder. Wij gaan voor de optionele 16-inch wielen.

Interieuraankleding

Voor de bekleding valt niets te kiezen, dat is altijd zwarte stof met groene (op de foto vinden we het eerder blauw) elementen.

Pakketten en losse opties

Zoals tegenwoordig gebruikelijk bepaal je de uitrustingen voornamelijk met de keuze voor het uitrustingsniveau. De losse opties zijn er maar twee: het Safe & Driving Pack M (295 euro) en een reservewiel (245 euro). Dat pakket omvat grootlichtassistent, adaptieve cruise control en een automatische remfunctie die voorkomt dat je na een aanrijding nog iets anders raakt. Het reservewiel is een thuiskomertje.

‘Onze’ SEAT Ibiza

Wij slaan beide opties even over en komen daarmee op een totaalprijs van 26.591 euro. Dat vinden wij een alleszins redelijke prijs voor een compleet uitgeruste auto in het B-segment. De SEAT Ibiza biedt misschien niet meer het nieuwste van het nieuwste, het blijft zeker een interessant aanbod dat het overwegen waard is.

