Ford-topman rijdt dagelijks in een Chinese EV en wil hem niet kwijt

Ford-topman Jim Farley ziet Chinese elektrische auto’s als een grote bedreiging, schreven we eind september. Des te gekker is dat hij al maanden in een Xiaomi SU7 blijkt te rijden. “Ik wil hem houden!”, zei Farley in een interview.

Wij zouden toch niet blij zijn als onze baas openlijk toegeeft alleen andere autobladen te lezen. En zo kunnen we ons voorstellen dat Ford ook niet echt blij is met de uitspraken van zijn hoogste baas.

Ford-baas wil Xiaomi SU7 niet kwijt

Jim Farley was te gast bij de Everything Electric Show op Youtube. “Ik ben in de laatste twee jaar twee keer naar China geweest. En ik heb daar geweldige dingen gezien. Een ervan is de Xiaomi.” Waarmee Farley doelt op de Xiaomi SU7, een elektrische vierdeurs met Porsche Taycan-trekjes.

“Xiaomi is een industriereus en een consumentenmerk dat veel sterker is dan de meeste autofabrikanten. Ik houd er niet van om zoveel over de concurrentie te praten, maar ik rijd een Xiaomi. We hebben er een van Shanghai naar Chicago gevlogen en ik rijd er nu al zes maanden in. Ik wil hem niet kwijt.”

Na zijn uitspraak heeft Farley een berichtje op Twitter gezet, waarin hij uitlegt waarom hij in de Xiaomi rijdt. “Ik probeer alles van de concurrentie te rijden. Dat heb ik mijn hele carrière gedaan. Specificaties vertellen maar een deel van het verhaal. Je moet echt achter het stuur kruipen om de concurrentie te kunnen begrijpen en verslaan.”

In China is de SU7 een groot succes

Xiaomi is een van de grootste producenten van smartphones in China. De eerste auto van het merk, de SU7, debuteerde eind 2023. Het model is zo populair dat er een wachtlijst van zes maanden voor geldt. De hele productie voor 2024 was binnen vierentwintig uur uitverkocht.

Komt Xiaomi ook naar Nederland?

Autovisie kwam in augustus een Xiaomi SU7 tegen in Nederland. De auto stond op Chinees kenteken. We gaan er dus vanuit dat Xiaomi in de nabije toekomst ook hier naartoe komt. Er zijn twee versies van de SU7: met 299 pk en een 73,6 kWh-batterij en met 673 pk en een 101 kWh-batterij.

Volgens de Chinese meetmethode moeten ze daarmee een actieradius halen van respectievelijk 668 en 800 kilometer. In China is de SU7 er vanaf omgerekend 28.000 euro.