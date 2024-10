Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wil eerste trainingsdag in Mexico snel vergeten

Max Verstappen kende grote problemen op de eerste trainingsdag van de Grote Prijs van Mexico. De regerend wereldkampioen in de Red Bull kon in de tweede vrije training in Mexico-Stad geen tijd neerzetten door problemen met zijn motor. “Het is een dag om snel te vergeten” liet hij weten.

“Geen ideale vrijdag voor ons hier in Mexico”, liet Verstappen via het team weten. “We onderzoeken het probleem met de motor verder en helaas heeft ons dat een dag gekost. We hebben nooit echt een goede run kunnen neerzetten, zeker in de tweede vrije training waarin ik maar vier ronden heb gereden.”

Verstappen had al problemen met de motor in de eerste vrije training, waarin hij nog de vierde tijd had neergezet. De coureur liet nog weten dat hij niet vreest voor een gridstraf mocht de motor worden vervangen. “Hopelijk kunnen we vooruitgang boeken en alles goed klaar hebben voor de derde vrije training en de kwalificatie”, keek hij vooruit.

De derde vrije training is om 19.30 uur Nederlandse tijd en de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico begint om 23.00 uur.

ANP