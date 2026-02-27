Deel dit: Share App Mail Tweet

Stellantis verliest 4.000 euro per verkochte auto: concern tientallen miljarden in de min

Stellantis – het moederconcern van onder meer Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Opel en Peugeot – heeft vorig jaar een monsterverlies van 22,3 miljard euro geleden. Terwijl er in 2024 onder de streep nog een winst van 5,5 miljard euro overbleef.

Hoe het kan dat het ineens zo slecht lijkt te gaan met Stellantis? Dat heeft te maken met een eenmalige afschrijving van 25 miljard euro op de elektrische activiteiten van het concern. Net als andere fabrikanten heeft Stellantis ervoor gekozen om zijn EV-strategie aan te passen (lees: terug te schroeven).

Vraag naar elektrische auto’s

De vraag naar elektrische auto’s groeit minder hard dan verwacht en daar hebben meer producenten last van. Zo schrijft ook Ford miljarden af op zijn elektrische divisie, maakt Porsche nauwelijks nog winst en zit Volvo eveneens in de problemen.

Verkopen Stellantis gestegen

Het enorme verlies van Stellantis vertelt echter niet het hele verhaal, want zonder de afschrijving van 25 miljard euro had het bedrijf gewoon keurig winst gedraaid. De omzet in 2025 daalde met 2 procent naar 153 miljard euro en de verkopen stegen licht naar 5,57 miljoen auto’s (was 5,52 miljoen in 2024).

Bovendien moet je niet denken dat Stellantis in Europa zijn EV-strategie op de schop gaat gooien. De grootste wijzigingen vinden in de Verenigde Staten plaats, waar het bedrijf weer is begonnen met het leveren van V8-motoren. Die waren uit het gamma gehaald, maar de vraag ernaar blijkt groot te zijn.

