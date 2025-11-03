Deel dit: Share App Mail Tweet

CEO Ford: ‘Chinese automerken kunnen ons allemaal wegvagen’

Het label ‘made in China’ heeft de afgelopen jaren een totaal andere betekenis gekregen. Van goedkope troep tot vooraanstaand op technologisch vlak. Althans, dat is het geval in de auto-industrie. Deze merken werken, al dan niet gesteund door de Chinese overheid, sneller en beter. Dat baart Jim Farley, CEO van Ford, grote zorgen.

In een interview met de Amerikaanse nieuwsshow CBS Sunday Morning wordt de Ford-topman gevraagd of hij gelijkenissen ziet met de jaren tachtig, toen Amerikaanse autobouwers voor het eerst heftige concurrentie ervoeren van Japanse merken. “Het is exact dezelfde situatie, maar dan on steroids“, stelt Farley.

Enorm risico voor gevestigde autofabrikanten

Het verschil zit hem volgens de Ford-CEO in de productiecapaciteit. “China kan met zijn huidige fabrieken voldoende auto’s bouwen om de complete Noord-Amerikaanse markt te bedienen. Genoeg om ons allemaal het faillissement in te duwen”, vertelt Farley. “Dat heeft Japan nooit gekund, dus dit risico voor de traditionele merken is van een totaal andere orde.”

De opmars van Chinese automerken bezorgt Farley zweethandjes. Terecht, want ze hebben de druk er al flink op gezet bij de traditionele autofabrikanten uit Europa. Misschien lijken BYD’s, Nio’s en Xpengs het het straatbeeld nog niet te overspoelen, maar vergeet niet dat ook Europese namen zoals Volvo, Polestar, Lotus, Smart en MG inmiddels Chinees zijn.

Chinese automerken leidend qua EV-techniek

Op ons continent wordt door overheden steeds sterker ingezet op elektrische auto’s, iets waar bij veel Chinese merken de volle focus op ligt, terwijl de gevestigde orde moet schipperen tussen vraag naar allerlei verschillende aandrijflijnen.

Om die reden hebben Chinese autobouwers inmiddels een leidende positie ingenomen op het gebied van EV-techniek. Vaak worden deze auto’s ook nog tegen een vrij gunstige prijs aangeboden. Ford-CEO Jim Farley is er zeker van dat ook Amerikaanse consumenten Chinese auto’s zouden kopen.

Ford-CEO Jim Farley rijdt zelf een Chinese auto

“Om de concurrentie te verslaan, moet je weten wat ze te bieden hebben”, stelt Farley. Om die reden rijdt hij zelf een Xiaomi SU7. Een auto waarvan hij behoorlijk onder de indruk is. Met name de digitale ervaring aan boord vindt hij goed.

Er is dus werk aan de winkel. Niet alleen voor Ford, maar alle traditionele autobouwers. Daarbij worden verschillende strategieën gehanteerd. Zo lijkt Stellantis te denken ‘if you can’t beat them, join them’. Het autoconcern is immers de samenwerking aangegaan met Leapmotor, dat met deze nieuwe B10 inmiddels zijn derde model op de Europese markt introduceert.