Tesla binnenkort niet meer alleen: ook dit bekende merk komt met zelfrijdende auto

Recent gaf de Rijksdienst voor het Wegverkeer groen licht voor het gebruik van Tesla’s FSD-functionaliteiten op de openbare weg. Indrukwekkende techniek, maar het EV-merk van Elon Musk is niet de enige fabrikant die zich bezighoudt met zelfrijdende auto’s. In hartje Tokio geeft Nissan een kijkje in de toekomst.

In de hoofdstad van Japan test Nissan een prototype van zijn meest geavanceerde ProPILOT-systeem. We stappen aan boord van een high-tech Ariya, uitgerust met het Nissans meest geavanceerde ProPILOT-systeem. Achter het stuur van de met camera’s, lidar én radar uitgedoste Ariya zit hoofdingenieur Tetsuya Iijima; uit verplichting, niet uit noodzaak.

Zelfrijdende auto is beter dan menselijke bestuurder

“De auto rijdt beter dan ikzelf kan”, verklaart hij. En dat zegt meer over het vooraanstaande niveau van dit systeem, dan de vaardigheden van Iijima als chauffeur. “De kennis en het leervermogen van een hypergefocust AI-model is zoveel groter dan wat ik of welk mens dan ook ooit zou kunnen leren.”

Deze nieuwste generatie ProPILOT is ontwikkeld met het Britse Wayve en draait op een AI-model dat is gevoed met ontelbaar veel dashcambeelden en andere databronnen. Het grote verschil met veel andere zelfrijdende auto’s (waarbij het flink mis kan gaan) is dat alles aan boord gebeurt.

Geen afhankelijkheid van externe systemen, geen constante datastroom van buitenaf. De auto kijkt, denkt en handelt zelf. “Hij begrijpt de wereld in 3D,” aldus Iijima, die tijdens ons gesprek vaker naar ons kijkt dan naar de weg. Een teken van vertrouwen in zijn werk, zullen we maar zeggen.

Vergelijkbaar met Full Self-Driving van Tesla

Deze iteratie van ProPILOT is vergelijkbaar met het Tesla’s FSD-systeem dat recent in Nederland is goedgekeurd. Volgens het team achter ProPILOT behoort het samen met FSD tot de beste systemen die er nu bestaan. Tesla gebruikt voor zijn Full Self-Driving enkel en alleen camera’s. Ook in deze zelfrijdende auto van Nissan zijn de camera’s leidend, maar lidar en radar vullen aan waar zicht tekortschiet.

“In het donker zie je met camera’s hooguit vijftig meter vooruit. Op de snelweg is dat gevaarlijk”, vertelt hij. “Op hoge snelheid komt het lidar-systeem goed van pas. Die heeft een range van wel 160 meter.” Het radarsysteem wordt vooral gebruikt voor de verplichte ADAS-functionaliteiten. Welke systemen allemaal op de productieversie komen is niet duidelijk, maar Iijima denkt niet dat het zonder lidar kan.

“Officieel is dit een level 2-systeem, maar het is level 4-capabel”, meent Iijima, die nog steeds richting de journalisten aan boord zit gedraaid. “De techniek is er, maar de regelgeving nog niet. Toch groeit het vertrouwen, ook bij beleidsmakers.”

Soepel door het verkeer

En toegegeven, de souplesse waarmee deze Ariya zich door de drukke avondspits van Tokio manoeuvreert, maakt indruk. Voetgangers, verkeerslichten en wegbelijning; niets ontgaat het systeem. Na het oversteken van een kruising kruipt hij dicht tegen zijn voorligger om te voorkomen dat hij de weg blokkeert. Het zijn dergelijke nuances die zelfs de laatste beetje zenuwen bij ons wegnemen.

Het rijden voelt natuurlijk en gecontroleerd, al kan het remmen soms nog wat finesse gebruiken. Wie wil, kan het systeem zelfs opdragen de maximumsnelheid wat losser interpreteren.

Nissan mikt op marktintroductie van deze zelfrijdende auto’s binnen enkele jaren. Over de kosten wil het merk nog niks kwijt, behalve dat ‘het betaalbaar moet blijven’. Daarbovenop komen toekomstige modellen met V2X-technologie en AI-functies die verder gaan dan rijden alleen, zoals een assistent die je agenda bijhoudt en zelfs je appjes leest om zo bijvoorbeeld routesuggesties te doen. Aan boord van deze Ariya voelt de toekomst dichtbij, maar daar zijn we nog niet.