Deze 6 elektrische auto’s koop je inmiddels voor weinig geld als occasion

De afgelopen jaren is het aanbod elektrische auto’s flink gestegen. Dat zie je ook terug op de tweedehands markt. Deze zes EV’s koop je inmiddels voor niet al te veel geld als occasion.

De eerste twee kandidaten zijn de BMW i3 en Mazda MX-30. Hoewel deze auto’s nog betrekkelijk nieuw zijn, vind je ze al voor 10.000 euro. In bovenstaande aflevering van de Occasion Battle nemen deze eigenaardige EV’s het tegen elkaar op.

Elektrische auto’s als betaalbare occasions

Als die twee je niet bevallen, ben je mogelijk geïnteresseerd in de alternatieven die we hieronder voor je op een rij zetten. De goedkoopste optie tik je al voor zo’n vijf mille op de kop.

Honda e

De Honda e ziet er leuk uit, heeft een prachtig interieur en rijdt uit de kunst. Dus waar ging het mis voor de compacte EV? Hij was nieuw simpelweg te duur voor de range die hij bood: slechts 220 kilometer WLTP.

Gebruikt is de Honda e niet dik gezaaid. Op het moment van schrijven staan er slechts veertien van deze elektrische auto’s te koop, voor prijzen die duidelijk boven die van de BMW i3 en Mazda MX-30 liggen. Een tweedehands Honda e kost minstens 15.590 euro, oplopend tot 22.500 euro.

Mini Electric

Mini wilde niet achterlopen, daarom bracht het merk zeven jaar geleden in alle haast de Electric uit. Maar doordat de elektrische variant van de gewone Mini op een brandstofplatform stond, was er weinig ruimte voor een batterij, wat zich vertaalde in een maximumbereik van maar 234 kilometer.

Net als de Honda e scoort de Mini Electric punten met zijn uiterlijk, zijn interieur en zijn rijeigenschappen. Reken voor een occasion op vraagprijzen van tussen de 12.450 en 27.000 euro.

Peugeot e-208 als elektrische auto

De meest succesvolle in dit lijstje is de Peugeot e-208, die in 2019 op de markt kwam en waarvan je op occasionsites zo’n zeshonderd exemplaren kunt vinden. Doordat het aanbod kennelijk veel groter is dan de vraag, zijn de vraagprijzen verrassend laag. Al vanaf 10.000 euro heb je een gebruikte e-208.

We zien bij de advertenties van deze elektrische auto verschillende maten van accudegradatie staan en die verschillen enorm: van maar 81 procent state of health tot nog steeds bijna 94 procent.

Renault Zoe

De Renault is een verraderlijk goedkope elektrische auto. Wat bedoelen we daarmee? Dat je op occasionsites nauwkeurig de advertentie moet lezen, want er worden nog genoeg Zoe’s aangeboden exclusief batterij. Dat komt omdat Renault het model vroeger met accuhuur aanbood.

Vroege auto’s mét batterij komen binnen bereik vanaf zo’n 5.000 euro, maar het is beter om voor eentje van 2016 of nieuwer te gaan. Dan heb je nog een beetje een fatsoenlijke range: ruim 300 kilometer WLTP (al haal je dat in de praktijk niet).