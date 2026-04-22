Nieuwe subsidie: deze maatregel maakt elektrische occasions plots goedkoper

Het kabinet werkt aan een nieuwe regeling waarbij huishoudens met een lager of middeninkomen subsidie krijgen bij aankoop van een gebruikte elektrische auto. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je wel je oude benzine- of dieselauto laten slopen.

In Nederland werden subsidies voor elektrisch rijden de afgelopen jaren juist afgebouwd en in 2025 verdwenen ze volledig. Met deze nieuwe maatregel staan niet de nieuwe elektrische auto’s centraal, maar de vervanging van oudere brandstofauto’s door een EV-occasion. Zo wordt de gebruikte Volkswagen ID.4 GTX waar je in geïnteresseerd was een stuk betaalbaarder.

Subsidie voor occasions

Wil je gebruikmaken van de subsidie? Dan moet de auto die je inlevert onder de emissieklasse 1 tot en met 4 vallen. Dat zijn oudere benzine- en dieselmodellen, vaak van vóór 2010. De doelgroep van de regeling bestaat uit huishoudens die nu in zo’n oudere auto rijden en minder te besteden hebben.

Voor 2026 ligt er een budget van 2 miljoen euro klaar. In 2027 loopt dat op naar 30 miljoen euro subsidie en in 2028 20 miljoen euro. In totaal gaat het om 52 miljoen euro. De start staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026, eerder dan eerst de bedoeling was. Het kabinet schuift geld uit plannen voor latere jaren naar voren om dat mogelijk te maken.

Nog veel onduidelijk

Hoe hoog het subsidiebedrag per auto wordt, is nog niet bekend. Ook de inkomensgrens en eventuele eisen aan de elektrische auto ontbreken nog. Denk aan een maximumprijs of beperkingen in het formaat van de occasion.

Die details bepalen straks hoeveel mensen echt gebruik gaan maken van de regeling. Niet alleen Nederland komt met plannen om elektrisch rijden te stimuleren. De Europese Unie heeft namelijk een voorstel liggen, waardoor EV’s die voor 70 procent Europees zijn subsidie krijgen.