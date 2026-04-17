Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is sneller dan een Golf GTI en heeft geen last van hoge brandstofprijzen

Nieuw kostte hij meer dan een halve ton, maar als occasion koop je hem voor het bedrag van een Dacia Sandero. Een Volkswagen ID.4 GTX biedt je veel elektrische auto voor relatief weinig geld.

De ID.4 vormt een belangrijke pijler van Volkswagens elektrische strategie. Hij wordt namelijk ook op de Amerikaanse en Chinese markten verkocht. Als occasion kun je nu in Nederland mooie modellen vinden voor bereikbare bedragen. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen ID.4 GTX, waarmee Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in bovenstaande video rijdt.

GTX als sportievere variant

Het is de krachtigste uitvoering van de ID.4 en de versie met vierwielaandrijving. Vanaf 2021 kun je de Volkswagen ID.4 GTX in showrooms vinden. Waar reguliere versies vooral gericht zijn op comfort, legt de GTX meer nadruk op prestaties. Onderhuids beschikt de occasion over twee elektromotoren, één op elke as. Samen zijn die goed voor 300 of bij latere bouwjaren 340 pk. Daarmee sprint hij in 5,4 seconden naar de 100 km/h. Dat is vlot voor een SUV van ruim 2.100 kilogram. Zijn topsnelheid is begrensd op 180 km/h.

(Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) VOLKSWAGEN ID.4 GTX (Afbeelding: Volkswagen)

(Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen) VOLKSWAGEN ID.4 GTX (Afbeelding: Volkswagen)

Wat betreft batterijcapaciteit heeft de Volkswagen ID.4 GTX twee uitvoeringen: een 77 kWh-variant met een WLTP-bereik van 482 kilometer en een 82 kWh-versie met een opgegeven bereik van 515 kilometer. Laden gaat met maximaal 125 kW. Fysieke knoppen zijn grotendeels uit het interieur van de occasion verdwenen en maken plaats voor een groot touchscreen. Dat ziet er modern uit, maar vraagt wel gewenning. De bouwkwaliteit is degelijk, al zijn sommige materialen wat harder dan je misschien verwacht in deze prijsklasse. Zijn ruimte is juist een sterk punt: zowel voor- als achterin zit je comfortabel en ook de kofferbak (543 liter) is groot genoeg voor dagelijks gebruik. Helaas dacht de Duitse politie daar anders over. Een gebrek aan ruimte en bereik was voor hen een reden om de ID.4 voorlopig af te zweren.

Aandachtspunten van een Volkswagen ID.4 GTX

De Volkswagen ID.4 GTX is nog niet lang op de markt, maar er zijn wel een paar zaken om op te letten. Softwareproblemen komen bij deze occasion vaker voor. Denk aan haperende schermen of systemen die traag reageren. Updates lossen veel op, dus controleer of die zijn uitgevoerd. Daarnaast is het goed om naar de laadprestaties te kijken. Snelladen gaat in theorie snel, maar in de praktijk kan dat wisselen. Factoren zoals de staat van laadkabels en de conditie van de accu spelen daarbij een rol. Verder staat er voor sommige exemplaren een terugroepactie open, dus controleer of jouw auto hieronder valt.

Volkswagen ID.4 GTX als occasion

De prijzen van de Volkswagen ID.4 GTX liggen nog hoog, maar beginnen langzaam te zakken. Voor de 31 gebruikte exemplaren die nu te koop staan betaal je momenteel tussen de 22.900 en 55.995 euro. Een mooi voorbeeld daarvan is de zwarte GTX, uit 2021, die in het Friese Sneek voor 24.850 euro te koop staat. Het betreft een 77 kWh-model met 134.435 kilometer op de teller. Volgens de advertentie heeft de accu nog een capaciteit van 93 procent over.