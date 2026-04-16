Deel dit: Share App Mail Tweet

14 jaar oud: tweede keer stadsbus jatten eindigt na 180 kilometer rijden in een ander land

Een rondje rijden met een bus is voor veel kinderen een droom. Toch is het wat een 14-jarige jongen uit Noorwegen deed. Hij stapte in een gestolen stadsbus en reed ermee naar Zweden.

Het incident begon dinsdagochtend in het Noorse Vestby, een dorp net ten zuiden van Oslo. Daar haalde de jongen een stadsbus uit de garage van het busbedrijf Connect. Even later bleek dat het gestolen voertuig de grens was overgestoken en in Zweden reed. De timing van het incident is verrassend. Vorige maand stal een 15-jarige Duitse jongen ook al een bus en reed daar 150 kilometer mee.

Een opvallend jonge bestuurder in de stadsbus

De Zweedse politie kreeg rond 04.00 uur een melding over een gestolen stadsbus. Via de ingebouwde gps kwam het busbedrijf erachter dat hun voertuig zich bij de Uddevallabrug, in Stenungsund, bevond. Voor als je Scandinavische geografie wat roestig is: dat is 180 kilometer vanaf Vestby. Meerdere patrouilles gingen op pad en zagen de lege bus rijden op de E6.

Agenten gaven de chauffeur een stopteken, waarna de stadsbus tot stilstand kwam. De verbazing was groot toen bleek dat er een 14-jarige jongen achter het stuur zat. Het is niet duidelijk hoe hij de bus heeft gestart en hoe hij heeft leren rijden. Toch kon hij volgens de berichtgeving het voertuig goed genoeg besturen. Er raakte niemand gewond en er werden geen meldingen van verdacht rijgedrag gedaan. Dat is mooi om te horen, zeker als je bedenkt dat volgens dit onderzoek slecht rijgedrag vaak geërfd wordt.

Niet de eerste keer

Na de rit werd de tiener meegenomen en overgedragen aan de Noorse jeugdzorg. Er is aangifte gedaan wegens rijden zonder rijbewijs. Vanwege zijn leeftijd wordt de zaak verder opgepakt door voogden en hulpinstanties. Verder is de stadsbus opgehaald door vertegenwoordigers van Connect.

Het verhaal krijgt een opvallend staartje. Volgens Noorse omroep NRK was dit niet de eerste keer dat de jongen een stadsbus meenam. Eerder reed hij al in de Noorse stad Stavanger uren rond met een gejat voertuig. Uiteindelijk bracht hij deze zelf weer terug. Destijds volgde er geen straf vanwege zijn leeftijd. Over het motief van de jongen is niets bekend.