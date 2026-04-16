Deel dit: Share App Mail Tweet

Heb je een camper, pas dan op: door onoplettendheid kun je een boete van maximaal 120 euro krijgen

De lente is in volle gang en binnenkort begint het zomerse kampeerseizoen. Het is dan heerlijk om met de camper op reis te gaan. Wel moet je afvragen hoe lang het voertuig eigenlijk voor je huis mag staan om voor te bereiden op de trip. Anders kun je een boete krijgen.

Stalling voor de camper is een dure hobby, maar de kosten voor bezit zijn ook omhooggegaan. Dit jaar is de wegenbelasting voor buscampers, alkoven en (half)integralen gestegen van kwarttarief naar halftarief.

Camper of caravan parkeren

Voor vertrek zet je jouw camper of caravan vaak voor de deur. Dat is handig voor het inladen en schoonmaken. Toch mag je een camper of caravan niet onbeperkt op de openbare weg laten staan. In de meeste gemeenten geldt een termijn van drie dagen. Je krijgt een boete als je jouw camper of caravan langer dan dat laat staan. Het bedrag ligt tussen de 90 en 120 euro plus 9 euro administratiekosten. Als je het voertuig daarna nog steeds niet verplaatst kan de gemeente besluiten hem weg te slepen. De kosten daarvan zijn voor jou.

In veel plaatsen geldt een termijn van drie dagen, maar niet overal. De regels verschillen per gemeente. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat precies hoe lang je jouw camper of caravan mag neerzetten en waar dat mag. Is je camper langer dan 6 meter en breder dan 2,40 meter? Dan mag je in sommige plaatsen helemaal niet binnen de bebouwde kom parkeren. Een uitkomst hiervoor is het kopen van een compacte camper.

Slimme trucjes die niet werken

Denk je dat je de regels kunt omzeilen door je camper na drie dagen een stukje te verplaatsen? Die vlieger gaat niet op. In veel gemeenten staat in de regels dat het gaat om ‘plaatsen of hebben’. Een kleine verplaatsing verandert niets aan de driedagentermijn. Ook je eigen oprit hoeft geen uitkomst te bieden. In sommige gemeenten mag het voertuig helemaal niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.