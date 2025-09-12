Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting verdubbelt: zo kun je goedkoper een camper bezitten

In 2026 wordt de wegenbelasting voor een camper verdubbeld. Dit gecombineerd met hoge brandstofprijzen, dure campings en forse verzekerings- en stallingskosten maken een kampeerwagen onaantrekkelijk. Toch is er een manier om erg goedkoop (en goedkoper) een camper te kunnen bezitten.

De verhoging van de wegenbelasting (MRB) komt niet uit het niets. In de Miljoenennota van 2023 besloot de overheid dat er een einde komt aan het kwarttarief dat sinds 1994 van kracht is.

Wegenbelasting camper

Doordat er in 2026 een einde komt aan het kwarttarief wegenbelasting, stijgen de kosten gemiddeld met 200 euro per maand! Overigens hoeven camper-eigenaren niet de volle pond MRB te betalen. Ze betalen dan 50 procent. Verhuurders van campers moet nu al 50 procent neerleggen voor hun voertuigen, deze kosten blijven hetzelfde.

Zo goedkoop mogelijk een camper bezitten

Er zijn verschillende manieren om goedkoper een camper te bezitten. We lichten twee opties uit, de één is makkelijker dan de ander.

Schorsen

Gebruik je jouw camper voor langere tijd niet? Dan kun je hem schorsen bij de RDW. Je betaalt dan een eenmalig bedrag waarna jouw voertuig voor een bepaalde tijd niet meer de openbare weg mag betreden.

Het grote voordeel van schorsen is dat je geen wegenbelasting betaalt in de maanden dat jouw camper geschorst is. Voor een kampeerwagen die jonger is dan 15 jaar betaal je 88,05 euro voor een jaar schorsen. Is de camper ouder dan 15 jaar, dan bedragen deze kosten slechts 29,10 euro.

Hoewel je schorst voor minimaal een jaar, kun je de schorsing eerder opheffen. Dit is geheel gratis. Is de camper geschorst, dan kun je natuurlijk ook de verzekering opzeggen. Let wel, mocht er dan iets gebeuren in de stalling, dan ben je niet verzekerd.

Door de relatief lage kosten van schorsen en hoge wegenbelastingtarieven, heb je de kosten voor het op non-actief zetten van je camper snel terugverdiend. Hoewel veel camper-eigenaren dit al doen, staan er jaarlijks ook veel kampeerwagens stil waarvoor wél wegenbelasting betaald wordt.

Kies een wegenbelastingvrije camper

Al het geld dat je maandelijks in de wegenbelasting van je camper stopt, kun je ook investeren in een oude camper. Verkoopsites staan vol met busjes en grote campers die meer dan 40 jaar oud zijn en dus wegenbelastingvrij. Overigens komen er na 2028 geen wegenbelastingvrije oldtimers meer bij.

Het maakt voor de wegenbelasting niet uit of de camper op diesel, lpg of benzine rijdt. Je kunt het dus beste voor een goedkope brandstof gaan. Let wel, veiligheid en betrouwbaarheid kunnen bij oudere campers een probleem zijn. Daarbij hebben sommige zo weinig vermogen dat een Italiaanse bergpas de campers snel teveel wordt.

Zoek je een goede oldtimer uit, dan hou je al snel geld over om hem op te knappen en beter en veiliger te maken. Zo moet je bijvoorbeeld de juiste bankjes installeren. Doe je dit, dan ben je ongetwijfeld de coolste van de camping. In onderstaande video gaan we op zoek naar alternatieve campers en neemt de Iveco Massif het op tegen de wegenbelastingvrije Peugeot J9.