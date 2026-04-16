Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas hiervoor op in België: dit kleine foutje met je banden kan je tijdens de vakantie 63,80 euro kosten

Kom je deze zomer door België? Let er dan goed op dat jouw auto de juiste banden heeft. In het buurland gelden andere regels voor winterbanden en allseasonbanden dan in Nederland.

In Nederland mag je het hele jaar door rijden met zomer-, winter- en allseasonbanden. Onze regels gaan alleen over de staat van de band en de profieldiepte. België is niet het enige land waar je moet oppassen. Ook in Italië heb je afwijkende regels die je geld kunnen kosten.

Boete voor de verkeerde band in België

In België zijn winterbanden en allseasonbanden niet verplicht in de winter. Maar er zijn wel afwijkende regels in de zomer. Na 30 april mag je in België niet rijden met winterbanden of allseasonbanden. Tenminste, als de snelheidsindex lager ligt dan de topsnelheid van de auto. Dit geldt alleen voor banden met een M+S- of 3PMSF-logo. Vanaf 1 oktober mag je ze weer gebruiken.

Rijd je toch met een band die niet voldoet aan de eisen? Dan riskeer je een boete van 63,80 euro. Daarnaast betaalt je verzekering mogelijk niet uit als je een ongeval krijgt. Niet alleen regelgeving, maar ook de brandstofprijzen zouden genoeg motivatie moeten zijn om voor de zomer van banden te wisselen. Met het verkeerde rubber rijdt je auto een stuk onzuiniger.

Controleer de snelheidsindex

De snelheidsindex van de band staat op de zijkant en is een letter aan het einde van de bandenmaat. Die geeft aan welke snelheid hij aankan. Een band met een lagere letter is geschikt voor een lagere snelheid dan eentje met een hogere letter. De topsnelheid van jouw auto bepaalt welke snelheidsindex nodig is. Haalt jouw auto 200 km/h en mag de band maar 180 km/h, dan moet je andere banden monteren. Rijd je met een band die dezelfde snelheid aankan als de auto, dan is er geen probleem.

Voor het controleren van de snelheidsindex van je auto kun je het beste opzoeken welke banden er af fabriek zijn gemonteerd. Lukt dat niet? Dan moet je de topsnelheid van je auto opzoeken. In onderstaande tabel zie je welke letter bij welke maximumsnelheid hoort.