Voorkom een boete! Met deze banden mag je Italië niet in

Ga je deze in mei of de zomer op vakantie naar Italië. Let dan goed op dat jouw auto de goede banden heeft. In het Zuid-Europese land mag je niet met ieder soort rubber in de zomermaanden rijden.

In Nederland mag je altijd met zomer-, winter- en all-seasonbanden rijden. Hoewel winterbanden in de zomer natuurlijk zorgen voor minder grip en dus minder veilig zijn, schrijft de regelgeving in ons land enkel profieldiepte en algehele staat van de band voor.

Forse boetes

In Italië is dat dus anders. Rijd je op de verkeerde band, dan kan je een forse boete krijgen. Volgens ADAC, de Duitse ANWB, bedraagt de bekeuring minimaal 431 euro! Zelf het kentekenbewijs van je auto kan afgepakt worden in geval van overtreding.

Met welke banden mag je Italië niet rijden aanstaande vakanties? Het antwoord op de vraag is complex. Je band moet aan verschillende eisen voldoen

Periode

Van 16 mei tot 15 oktober mag er in Italië niet rondgereden worden met sommige banden. Dit geldt ook voor Nederlandse auto’s.

Met deze banden kun je een forse boete krijgen

Winterbanden en all-seasonbanden mogen nog wel, maar de snelheidsindex van de band moet minimaal gelijk zijn aan de snelheidsindex die bij jouw auto hoort.

Snelheidsindex band

Waar vind je die snelheidsindex op een band? Deze staat op de zijkant. De laatste letter die je vindt na de bandenmaat is de snelheidsindex.

Zo staat de letter H voor maximaal 210 km/h en de T en S voor 190 en 180 km/h. Winterbanden hebben doorgaans een lagere snelheidsindex dan zomerrubber.

Snelheidindex auto

Waar vind je de snelheidsindex van jouw auto dan? In Nederland kan je dit niet op het kentekenbewijs vinden. Toch is het eenvoudig te achterhalen. Controleer welke snelheidsindex de banden onder jouw auto af fabriek hadden of check, via bijvoorbeeld kentekencheck.nl, wat de topsnelheid van jouw auto is. In onderstaande tabel zie je welke letter bij welke maximumsnelheid hoort.

In Italië zijn zomerbanden met lagere index wel toegestaan tijdens de zomermaanden. Bovenstaande geldt dus alleen voor winter- en all-seasonbanden.