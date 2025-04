Deel dit: Share App Mail Tweet

Campermaffia actief: zo bescherm je jouw camper

Duur, vol waardevolle bezittingen en ook nog eens gemakkelijk mee te nemen, campers zijn voor criminelen ideaal om te stelen. Nu het vakantieseizoen begint, komen de dieven weer in actie. Zo duikt in Duitsland zelfs een heuse campermaffia op.

De Duitse politie waarschuwt campereigenaren voor de criminelen. Sterker nog, er is een speciale eenheid opgezet om de bendes uit Polen en Litouwen te stoppen. Er zijn tot nu toe drie verdachten gearresteerd.

Campermaffia

De campermaffia slaat vooralsnog met name toe nabij de Duitse stad Dresden, niet ver van de Poolse grens. Vorig jaar werden daar ook al meerdere campers gestolen.

Hoe slaat de campermaffia toe? Ze bereiden zich van tevoren goed voor en zoeken het liefst locaties waar meerdere campers staan. Vaak wordt op een specifiek moment toegeslagen, net voor een camperbezitter op vakantie gaan. De avond voor de geplande vakantie zit de camper namelijk vol spullen en staat hij klaar voor vertrek.

De daadwerkelijke diefstal door de campermaffia duurt slechts enkele minuten. Ze trekken het cilinderslot van jouw camper eruit en weten met speciaal gereedschap de camper te starten. Ze maken gebruik van valse kentekenplaten om uit handen van de politie te blijven.

Zo bescherm je jouw camper

Hoe kun je jouw camper beschermen tegen de campermaffia? Allereerst hoef je je als Nederland minder zorgen te maken dan campereigenaren in de buurt van Dresden. Echter, ook in Nederland kan natuurlijk jouw kampeerwagen ontvreemd worden.

De Duitse politie raadt een ontstekingsschakelaar aan. Hiermee kun je de stroomtoevoer van de camper afsluiten, waardoor hij niet te starten is. Deze knop kan je ergens in het interieur van je camper verstoppen. Verder is een stuurslot altijd een eenvoudige, goedkope en doeltreffende veiligheidsmaatregel.